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大逆轉！傅崐萁支持國民黨韓江配　秀韓國瑜、江啟臣合照喊「兄弟是永遠的」

有關網路發起罷免新北市長侯友宜，朱立倫說，對於民進黨清算、反撲，國民黨一定萬全準備。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/22 12:30
圖/傅崐萁臉書

圖/傅崐萁臉書

中國國民黨今天(22日) 上午舉行第十一屆新科立法委員座談會, 連日來動作頻頻, 有意角逐國會龍頭的立委傅崐萁, 剛剛在臉書po文正式表態支持韓江配! 他同時po出一張他與韓國瑜和江啟臣手牽手的合照。

傅崐萁在po文指出(斜體字為全文) :

政治是一時的
兄弟是永遠的

國民黨不團結將沒有未來
崐萁支持韓國瑜江啟臣任正副院長

接下來
國民黨一定要帶領國會改革
強化與完備國會功能
有效監督長期執政、藏污納垢12年的民進黨政府！

昨(21日) 國民黨主席朱立倫針對立法院正副院長選舉再次強調，相信「韓江配」一定會堅定往前走，清清白白「團進團出」，相信大家會團結一致，也籲民進黨不要搞金錢或權力交換。

總統及立法委員選舉落幕，國會龍頭選舉2月1日登場，國民黨擬推出不分區立委當選人韓國瑜搭配立委江啟臣角逐；媒體詢問，據傳若假投票，韓國瑜就退選立法院長，朱立倫指出，多次說明國民黨會非常團結一致，媒體所傳（若假投票，韓國瑜就退選）完全是謠言。

朱立倫21日出席總統立委大選彰化縣感恩茶會並接受媒體聯訪說，相信「韓江配」一定堅定往前走，最後大家一定團結一致，國民黨一定清清白白、腳踏實地「團進團出」，也再次呼籲民進黨主席賴清德，台灣民主新時代，民進黨不要再搞金錢或權力交換，任何「奧步」都讓人看不起新執政團隊，也對台灣政治重大傷害。

國民黨立委傅崐萁20日、21日連續提出針對國會改革的看法，外界解讀傅崐萁也有意角逐立法院正副院長寶座，媒體詢問朱立倫是否勸退傅崐萁，對此，中央社引述朱立倫說，22日是國民黨立法院黨團成員談話會，大家22日就可看到國民黨是希望大家團結一致。

對於是否進行假投票？朱立倫回應媒體詢問表示，不做假設性說明，黨團運作自主，他已說過，國民黨都是「團進團出」堅定往前走，相信大家會團結一致。

有關網路發起罷免新北市長侯友宜，朱立倫說，對於民進黨清算、反撲，國民黨一定萬全準備；他強調，若要造成台灣政治惡性循環、繼續傷害台灣民主，呼籲賴清德應做出有智慧、明智決定。
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傅崐萁
韓江配
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龍頭

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更新時間 : 2024-01-24 11:09 GMT+08:00

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