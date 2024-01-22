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太美太方便外送也可購！星巴克推出咖啡隨行外帶盒　野餐、會議、送禮一盒搞定

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/22 12:02
星巴克推出咖啡隨行外帶盒，簡單有型。（圖／星巴克提供）

星巴克推出咖啡隨行外帶盒，簡單有型。（圖／星巴克提供）

星巴克又推新花樣，讓你春節外帶、野餐、送禮都美的冒泡！星巴克咖啡隨行外帶盒有「熱咖啡」、「冰咖啡」、「熱那堤」及「熱巧克力」可供選擇，提供給顧客多元咖啡飲品，與親友、工作夥伴一起度過春日下午茶時光。

星巴克指出，咖啡隨行外帶盒，精心挑選來自不同產區的咖啡豆，可提供約8~12杯（8oz）每日精選咖啡，精巧的外形設計，攜帶方便，無論是在忙碌的會議上，或是與朋友聚會、野餐等，星巴克咖啡隨行外帶盒都是最佳的夥伴。此外，行動預點服務、外送平台皆可點購，讓你輕鬆點餐，咖啡隨即到手!

星巴克同時也推出輕食升級，添加入馬鈴薯增加綿密滑順度的「洛林鄉村風鹹派」，煎烤酥香培根加量，以雞蛋揉合牛奶製成，搭配蔬菜及起司等食材，並將外皮烘烤出金黃色澤，讓人在咬下去時可以感受到酥脆的口感，讓每一口都充滿層次感；外酥內軟的「舒肥雞鮮蔬帕里尼」，夾入花椰菜、櫛瓜以及番茄片，鋪上多汁軟嫩的舒肥雞肉片，滑順的青醬點綴，豐富的食材搭配，風味十足，輕食搭配飲品，不同時段有各別的套餐優惠價。

星巴克還推出多款鹹甜風味爆米花，有深受大小朋友喜愛的「焦糖可可風味爆米花」及「蜂蜜奶油風味爆米花」，大人最愛的「焦糖愛起司雙味爆米花」，愛上焦糖的甜蜜，沉浸在愛起司的濃郁，「酸奶洋蔥爆米花」以結合新鮮的酸奶和精心調製的洋蔥粉，鹹甜風味一樣美味，一口接一口，越吃越上癮。
星巴克
星巴克咖啡隨行外帶盒

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