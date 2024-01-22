長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響

更新時間 01-22 13:40

22 日取得罷工權後，機師工會表示，長榮分會高達 85% 長榮機師同意授權由工會發動合法罷工，而全體會員也達 65% 同意。將於春節前後啟動罷工，最晚於罷工 24 小時前提前預告。

工會指出，長榮分會會員中，屬於長程機隊（即執勤往返美國、加拿大與歐洲各主要航站的客機）飛行員比例相對高達 75%，因此，若罷工啟動，赴歐美的旅客將受影響。

工會說明，春節期間預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，如美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各機場的旅客，受到影響的可能性將會更大，建議提前準備其他備案。

工會強調，長榮航空資方一年來不與勞方協商，對於違法仲介與違法聘用外籍機師遭到裁罰一事，同樣不予理會，罷工是不得已的選擇。工會喊話，若資方願針對工會訴求提出對案，與工會對等協商、尋求共識，工會在正式宣布啟動罷工前的最後一刻，都仍願意繼續抱持著開放協商的負責任態度。

發布時間 01-22 11:30

長榮航空工會取得罷工權 不排除春節罷工、24小時前預告

桃園市機師職業工會今（22）日完成長榮航空（EVA Air）罷工開票，以 900 張同意票取得罷工權。日前工會表示，不排除春節罷工，會於 24 小時前公告。

本次罷工行動投票，會員人數共 1,938 人，領票 910 人，同意 900 人，不同意 10 人。

工會 18 日表示，針對機師工會長榮分會與長榮航空勞資爭議，工會已於 1 月 8 日起，由工會「非長榮分會」其餘會員進行罷工投票程序，此一階段之投票，21 日截止，22 日上午開票。

工會表示，自去年 12 月下旬進行罷工投票後，長榮航空迄今仍拒絕針對工會之訴求進行協商，如改善勞動條件以解決人力流失與不足；終止長榮航空透過非法仲介，違法進用外籍飛行員等。

取得合法罷工權後，工會將立即規劃相關時程，最快不排除於春節期間依法發動罷工。為避免搭乘航班的旅客到了機場才撲空，工會承諾最遲會於罷工行動 24 小時前提前預告。

工會 18 日指控資方透過內部發放一份僅有「同意」單一選項的問卷，詢問所有長榮航空飛行員，「罷工期間是否願意支援公司勤務」。此一作法等同要求飛行員「實名表態」，無異是對全體長榮航空飛行員進行恫嚇與威脅，意圖干擾罷工行動，已構成不當勞動行為之虞，工會第一時間對長榮航空此舉提出強烈抗議與警告，呼籲全體飛行員拒絕填寫問卷。

中央社引述成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏說法，2016 至 2019 年共有三次航空公司大罷工，華航兩次空服員及機師罷工預告時間 6 小時，長榮空服員罷工預告時間更只有 2 小時，是突襲式做法，讓航空公司措手不及。

戴佐敏認為，應以明確的罷工預告期保障消費者權益，9 天最好，最少要 7 天。他以國外做法為例，加拿大 72 小時、義大利 10 日、日本 10 日（公共事業）、美國 10 日（醫療機構）、法國 48 小時（航空業），且加、義、日、法都在罷工期間提供必要服務。南韓則將航空公司列為必要公益事業，規定罷工期間國際線運能須維持 80%、國內線 50%。



2024年1月22日，桃園市機師職業工會協助長榮航空舉行罷工投票，22日開票完成，取得合法罷工權。（圖／中央社）