國會龍頭挺誰？柯文哲籲1/28前回應國會改革訴求　被問「柯文哲障礙」答: 有可能

藍綠國會龍頭之爭，民眾黨主席柯文哲昨(21日) 說，希望要選的人踴躍呼應民眾黨對國會改革的4項訴求，民眾黨內會有民主機制來決定怎麼做。

柯文哲強調，不管有無回應都有對應作法；至於最後期限，他表示，「大概28日前還可以」。

柯文哲及8位不分區立委當選人，21日下午在台北榮星花園舉辦「阿北小草見面會」，大批支持者不畏寒冷到場參加，揮舞旗幟、為柯文哲等人加油。

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊致詞說，希望這場選舉奠定2026的基礎、2028再拚一次，身為柯文哲競選總幹事，她要守護柯文哲、民眾黨的價值與小草的信仰，不會跟任何人、政黨、利益團體做交換，「這是我們的承諾」，會繼續把國家贏回來。

媒體在見面會結束後詢問，立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨會支持誰。柯文哲表示，在民眾黨不分區立委當選人黃國昌主導下，已提出國會改革包括人事同意權、調查聽證權、利益迴避規範、院長經費使用公開透明等4項訴求。

中央社引述柯文哲說，要選院長的人要公開回應，目前只有國民黨立委傅崐萁有公開回應，凡是要選的人都要表達願意支持國會改革的意願，民眾黨會再決定要支持哪一邊；至於國民黨怎麼推人、還不曉得，他主張要有初選機制，盡量走民主機制。

柯文哲表示，期望大家能踴躍呼應民眾黨對國會改革的訴求，看看大家怎麼表示，最後幾天民眾黨內會有民主機制來決定怎麼做；媒體追問，最後期限是哪天，他說，「大概28日還可以」。

另有媒體報導，民眾黨前立委蔡壁如參選台中市第1選區立委落敗，蔡壁如19日受訪時說，「藍白合」分裂後，印有民眾黨總統、副總統候選人的面紙「一包都發不出去」，讓幹部面臨「柯文哲變成障礙」問題。

柯文哲回應說，面紙發不出去是有可能，但沒有到全部發不出去，蔡壁如得票數比他的得票數高，由於台中第1選區是藍白合，可能有些支持藍的投給蔡壁如、但不想投給他，所以不想看到柯文哲的面紙。

至於是否找蔡壁如擔任民眾黨中央委員，柯文哲說，雖然中央委員是主席指定，但還是要想辦法走黨內民主程序；上週有提出此提議，後續如何進行，需要中央委員會討論。

媒體詢問，蔡壁如回黨中央是否會跟黃珊珊關係不好。柯文哲表示，「不會啦，小黨空間太大」，只要每個都往外發展，不是在裡面競爭、就不會有問題。

台灣民眾黨21日下午在台北榮星花園舉辦「阿北森友會」選後謝票活動，黨主席柯文哲（2排右5）與妻子陳佩琪（2排右4）及黨籍立委吳欣盈（2排右6）等人出席，在台上合影留念。中央社

柯文哲也說，有考慮是否增設副主席，但因黨章沒有副主席的部分，還要請法務人員重新增訂，要開過黨代表大會才能修改黨章；法令要先有，才有辦法處理。

藍綠白3黨黨團對立法院正副院長選舉，嚴陣以待。民進黨發言人卓冠廷21日說，國會議長的選舉，有既有的民主程序，也是重要的民主過程，「我們尊重新國會，現階段沒有評論」。

2024年立委選舉落幕，新國會呈現3黨不過半，對於立法院正副院長選舉，民眾黨率先提出國會改革4大主張，強調團進團出、不接受遊說；國民黨不分區立委當選人韓國瑜則與立委江啟臣搭檔「韓江配」，國民黨立委傅崐萁21日也宣布參選立法院長，承諾18個月內完成國會改革。

民進黨發言人卓冠廷21日向媒體表示，國會議長的選舉，有既有的民主程序，也是重要的民主過程，且議長肩負外交工作，陳述台灣人民立場；近年來國際上對於台灣關注升高，來自世界各國的重要訪賓，也會拜會立法院院長，相信國際間非常關注立法院長選舉，「我們尊重新國會，現階段沒有評論」。

另外，民進黨立法院黨團總召柯建銘20日表示，面對新國會正副院長選舉，民進黨團依舊由現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌「堃昌配」續戰，民進黨團23日將舉辦第11屆新科立委共識營，現任副總統、民進黨主席、總統當選人賴清德將親自出席。

立法院長游錫堃21日上午在宜蘭受訪時說，立法院長、副院長選舉要完全尊重政黨，他雖是當然候選人，但還沒經過黨團會議通過，還不是「候選人」；民進黨會有程序推出人選，基於國會自主，是由黨團會議決定共同支持誰。