【逛起來】台北忠泰樂生活首度舉辦年節市集　「鬧春有樂市」打造非典型年貨大街

位於大直的NOKE忠泰樂生活於2023年開幕後成為新據點，舉辦首次年禮市集「鬧春有樂市 NOKE NEW YEAR MARKET」迎接龍年，以非典型年貨大街為活動概念，精選20個台灣質感品牌，自即日起至2月18日力邀大家掃年貨。

參展的品牌包含珠寶盒、LA ONE bakery、COQUOLOGY 料理生活等橫跨植栽、甜品、茶酒等，首度出席的品牌有最日本古典美學「裏山古物」與最侘寂禪意的「0343 CONSERVATORY」塊根植物，將聯手創作以古物加盆栽的造景裝置；創造恐龍藝術新形象的創作團隊「黑青」與跨界植栽品牌「PIBI GARDEN」帶來設計花器；互動設計團隊「godpod.」結合信仰與療癒的神明IP，展示新年神明占卜互動體驗，現場可以線上占卜測新年運氣。



現場直擊。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)

台灣保養品牌《女兒》喜氣的紅色包裝內含滿滿的父愛，創辦人兄妹曾柏允、曾麗容父母輩從保養品代工起家，到自行研發專門做給「女兒」用的系列保養品，明星商品化妝水使用自家種植的絲瓜製成的絲瓜水天然保濕，臉部乳液、保濕面膜也很適合在走春拜年前好好的保養，用明亮的水煮蛋肌迎接新年，現推出新年禮盒送禮自用兩相宜。

「春未來」清酒選品店帶來系列風味清酒，其中粉紅色的水蜜桃清酒富含水蜜桃果肉，每一口都喝得到滿滿的果肉，酒感清爽香甜僅6%酒精，梅酒也是推薦商品，冰鎮過的梅果香濃郁回甘，現代感的銀色包裝十分適合走春拜年送禮；進口歐洲品牌「拉維諾」，亦有甜白酒、粉紅酒、氣泡酒等派對聚會必備酒飲。



現場直擊。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)

台北法式點心「珠寶盒」的兩款新春龍年禮盒「島的祝福」；食物設計師陳小曼的保存食品牌「LOUU」推出全新「爆竹禮盒」；台灣起家日本創立的漢方生活品牌「DAYLILY」，帶來最適合贈送長輩的時尚養生飲品；台灣代表巧克力「土然巧克力專門店」與台灣本土果醬「在欉紅」的鬧春禮盒，不僅適合迎接好年，連2/14情人節的甜蜜贈禮都幫大家準備齊全。

若喜歡傳統中式糕餅，還有大稻埕傳承五代的百年糕餅「李亭香」，百寶盒與「走春小謝籃」最適合討吉利；咖啡品牌「Twatutian Coffee & Co.」以獨家設計的迷你漢餅點心禮盒，重新轉譯咖啡甜點新概念；團購蛋捲名品的台灣鮮蛋專家「大武山牧場」，與遊山茶訪聯名推出「悅舞龍年春節禮盒」。



傳統糕餅店推年節禮盒。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)

週末皆有驚喜快閃活動，1月27日及28日，邀請到秒殺團購日式甜點的虛擬喫茶店「小森家 Moriya」，與台灣獨有原生種野草茶「三玉號」共同攜手推出「野茶菓事」的聯名出攤；2月3日及4日來自日本九州、落腳彰化的「米弎豆 MISATO」；2月17日及18日，NOKE極光冰場前方、低溫下最暖胃的料理「雪場咖哩」壓軸登場，帶來以大年初八稻穀生日為主題的「稻穀日的咖哩小食堂」。