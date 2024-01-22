女子赴首爾抽脂喪命 中國使館發文警告南韓醫美風險

一名中國年輕女子日前赴南韓抽脂後身亡，醫美旅遊安全性再掀討論。中國駐韓大使館 19 日罕見發文警告國人，赴韓整容，須當心健康風險及容貌改變導致出入境通關受阻。

中國駐南韓大使館在微信「愛美之心人皆有，美容整形須謹慎」一文中指出，不少外籍人士赴南韓美容整形，捲入醫療糾紛，手術失敗甚至鬧出人命。

使館提出六大注意事項，包括：勿盲從廣告宣傳；慎選中介機構；選擇正規醫療機構與專業醫師；合約明確規範診療流程；若遇糾紛可循途徑維權；若容貌產生較大變化，應備好證明以免影響出入境通關手續。

文中並附上了南韓整形外科醫師會、醫療糾紛調停仲裁單位聯絡方式。

根據封面新聞，一名 20 多歲中國籍女子 2023 年 11 月在首爾江南某處醫美醫院，進行了兩周三次抽脂手術，術後疼痛送醫，感染惡化為敗血症，1 月 10 日不治。

報導指，死者家屬以業務過失殺人罪嫌起訴該醫院，韓國警方已介入調查，解剖相驗。有網友對於兩周抽脂三次的頻率表達了不可置信。一名在韓生活的尹姓地陪指出，中國顧客停留時間有限，若韓國當地人則不會以此頻率進行相關手術，危險性太高。

她提到，部分中國女子申請一個多月的旅遊簽證，赴韓進行大型醫美手術，卻沒預留術後恢復期。若遇上無良醫師，恐會同意顧客在短期內做完項目，而釀成悲劇。

路透社引述 Statista 數據指，南韓是全球最受歡迎的醫美旅遊目的地之一，十年來吸引了無數外籍遊客，最大宗來自中國與美國。根據國際美容整形外科學會（International Society of Aesthetic Plastic Surgery），截至2022年，南韓共有 2,718 名整形醫師，接近中國的 3,000 名。然而，中國人口是南韓的 28 倍。