搭直升機看Coldplay演唱會 菲律賓總統小馬可仕挨轟

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）19 日偕妻搭乘總統專用直升機赴英國酷玩樂團（Coldplay）演唱會，在網路引發一陣撻伐，批總統竟將納稅人的血汗錢，用來娛樂。對此官方回應，實有苦衷。

BBC、路透社報導，演唱會辦在位於首都馬尼拉北方省分的菲律賓體育場（Philippine Arena），是全球最大的室內體育場。

總統府維安單位透過聲明表示，4 萬樂迷湧入該場地，導致「該路線出現難以預見的交通問題」，對總統構成安全威脅，故而出動直升機。聲明促請民眾能支持、諒解此一決定，稱這是維護國家領導安全的必要措施。

百姓顯然並不買帳。民眾 James Patrick Aristorenas 在社群媒體轟，小馬可仕用公家資源從事非公務活動，是濫用職權、濫用公帑。另一名民眾 Arvine Concepcion 嗆，「直升機、燃油、維安開銷都是我們出的，誰知道是不是連門票都花我們的錢。」

在荷商公布的 2023 交通壅塞指數（TomTom Traffic Index）中，馬尼拉地鐵的運輸速度在亞洲都會地區中墊底，10 公里的路程得花上 25 分 30 秒。根據菲國媒體 Rappler，酷玩主唱克里斯馬汀（Chris Martin）在演唱會中也提到了菲律賓的可怕交通，感謝粉絲不畏艱難到場捧場。

小馬可仕之父為菲國史上聲名赫赫的獨裁者馬可仕（Ferdinand E. Marcos）。CNN 指出，他掌權 21 年間，用人唯親、染指國庫、實施戒嚴、酷刑謀害。第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）三千雙鞋子「馳名國際」，更是貪腐標誌。