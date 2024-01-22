〈財經主筆室〉400萬台人訪日狠砸1663億元奪消費冠軍　國籍四大航空靠日本線賺翻了

2023年超過400萬台灣人前往日本觀光消費， 全年度在日本消費總額高達新台幣1,663億元， 不僅勇奪訪日外國客單一國家地區消費之冠，台灣人熱衷前往日本， 也讓台灣四家國籍航空公司單靠日本航線就賺翻了。

據交通部觀光署統計，2023年1至11月台灣出國人數達107 4萬人次，單單去日本就多達383萬人次，約占出境人數的35％ ，等於每3人出國就有1人是去日本，若加計12月份的出國人數， 去年一整年前往日本的台灣人肯定超過400萬人次以上。

日本觀光廳上周公布「2023訪日外國客消費調查」， 去年到訪日本的外國客旅行消費總額達5兆2,923億日圓(約新 台幣1兆1,307億元)，與疫情前的2019年相比還增加9. 9%，創下有史以來最高紀錄， 顯然日本的觀光旅遊業已擺脫疫情的陰霾。

根據日本觀光廳統計，以單一國家地區年消費總額排名， 台灣的旅遊消費額達到7,786億日圓，中國為7,599億日圓 、韓國7,444億日圓、美國6,062億日圓、香港4,795 億日圓，若以個別國家來看，台灣不僅贏過中國、韓國， 更是勇奪訪日消費的冠軍。

據統計，2023年訪日外國客每人平均旅行消費為21.2萬日圓 （約新台幣4.52萬元），台灣人平均每人消費額為18.79萬 日圓（約新台幣4.01萬元），平均每人消費額並非所有國家最高 ，但超過400萬人前往日本旅遊消費， 卻讓台灣在日總消費額一舉拿下各國之冠。

台灣人2023年赴日旅遊每人平均旅行消費額18.79萬日圓雖 非最高，卻比2019年增加58.9%， 顯然台灣人在疫情後爆發性消費實力驚人，而台灣人在日本的消費， 花最多的是在購物，平均每人消費額為6.5萬日圓， 其次為住宿費約5.3萬日圓、飲食費約4萬日圓。

以上花費還不包括往返日本來回機票費用，旅遊業者的估算， 以東京機票來說，非特殊假期淡季來回要新台幣1萬元， 疫情後就連廉航的價格也居高不， 像是清明連假及櫻花季這種超級旺季，東京來回機票可能甚至要2萬 元，就算以每張1萬元計算，台灣民眾去年前往日本旅遊人次破40 0萬人次，單單機票錢就花費超過新台幣400億元， 國籍航空日本航線最多，潛在獲利驚人！

星宇航空去年6月底召開興櫃後首場股東會， 董事長張國煒在會中就表示，「日本航線可說飛一班、賺一班」， 原本預估要五年才能損益兩平，但今年就有機會獲利。據統計， 星宇航空去年全年營收224.72億元，年增率達568.39% ，創下 2019 年開航以來新高，去年前三季獲利為2.56億 元，已經轉虧為盈，來自日本航線的助力不小。

星宇航空是在2020年獲得日本國土省同意後，從當年7月1日開 航日本航線，第一個航點為沖繩，截至目前為止， 星宇的日本航線已增加至9個航點，包括東京、名古屋、大阪、 札幌、函館、仙台、福岡、熊本及沖繩，2月1日更是要開航函館新 航線，星宇航空對日本這大熱門航線一點都不想放過。

而台灣虎航董事長陳漢銘日前也表示， 日本航線貢獻虎航營收與獲利高達約85%，堪稱虎航的生命線。 根據民航局發布的資料，台灣虎航去年前三季獲利13.43億元， EPS達3.19元。法人預估，虎航2023年獲利約18億～1 9億元，每股稅後純益上看4.2元， 有機會挑戰航空股每股獲利王。

2024航空旅運市況如何？台灣虎航董事長陳漢銘表示， 看好區域航線旅運需求持續熱絡，高票價只會上不會下， 目前票價比疫前2019年的貴65～70%，預估2024年平均 還會漲10～15%以上。顯然， 只要台灣民眾前往日本的意願不減， 國籍航空公司單靠日本航線就賺翻了！