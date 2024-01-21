民眾黨內參民調遭批失準　柯文哲：將思考成立民調中心

民眾黨主席柯文哲今（21）日出席活動表示，此次總統大選有許多缺點，該改進的地方一定要改進，他也將思考黨內是否成立民調中心，在每次做完民調後校正，就會更準確。

柯文哲及8位不分區立委當選人，今日下午在台北舉辦選後謝票活動「阿北小草見面會」，許多支持者不畏寒流到場支持。

對於此次的總統大選，柯文哲表示，是個成功的公民運動，但仍有許多缺點，像民眾黨的地方組織不足，傳統媒體幾乎都講他壞話，單靠自媒體也不容易突破。

針對外界批評民眾黨內參民調失準，柯文哲說自己也在檢討，除了檢討民調哪個地方失準外，也會思考黨內是否要成立民調中心。

柯文哲指出，國民黨、民進黨都有自己的民調中心，而民眾黨身為小黨，資源比較不足，若有固定組織做民調，每次做完、每次校正，就會更準確。

柯文哲透露，他此次得票率最高的10個里，有7個在新竹縣市，都在竹科附近，2個為金門大學、澎湖科大，都是戶籍從本島遷過去的選民，另1個是台中南屯，目前還在研究中。

談及不在籍投票與今年投票率，柯文哲指出，一般正常國家扣除12%至15%不想投票的社會邊緣人，投票率最高可到87%，今年投票率72%，表示還有15%是想投票但沒辦法投票，例如開計程車、週六要上班的人。

柯文哲指出，美國可以通訊投票，真正不在籍投票要用愛沙尼亞的手機投票方式，北市府曾推動「一卡一通一付」，每個國民用手機刷臉、刷指紋、輸入身分證字號與出生年月日，符合這4條件就可投票，技術上很容易做到。