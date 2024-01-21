〈時評〉台灣數位物流科技快速發展 轉型成功標的值得注意

現代化物流產業已結合尖端技術應用的智慧化領域，進化到智慧倉儲、自主移動機器人、供應鏈與作業管理軟體、路徑優化與預測分析平台等各項解決方案，使現代物流產業服務的準確性提高，消費者只要在家中，憑手機網路，動動手指，即可取得所需商品，精準的高效率，正加速取代實體店面。

智慧倉儲及自動化普及，所面臨的最大障礙是投資龐大，以及回報性不確定，成為倉儲產業數位化轉型最大挑戰。台灣智慧物流產業正快速崛起中，例如立益物流、廣運、綠捷、中光電智能、法博智能、歐姆龍、海柔創新、快倉智能、和泰豐陸續推出自主研發製造的AGV ／AMR ／機械手臂解決方案，以提高效率，降低成本，期能更有效率推動商業物流化發展。

在諸多的物流企業中，由於有許多為外商持股，或由大企業百分之百握有股份，迄今仍未有上市櫃計劃，投資人不妨從現有上市櫃公司中，找尋適合的投資標的，其中立益物流、廣運、盟立，都是可以注意的標的。然而最有可能創造投資價值的標的，應該是從紡織業，成功轉型的立益物流（1443）。

立益從過去紡織業面臨激烈的競爭及淘汰環境，看到物流的商機，開始邁大步伐轉型，將所持有土地分期投資開發，進軍物流產業。1996年3月，在南〔錯誤字元無法儲存〕首度開倉，占地3千坪，倉庫容量16000板。然後分別在平鎮、楊梅、分別建立多棟現代化多溫層倉儲（常溫、空調、冷藏）、儲存、配送、揀貨、理貨、發貨、退貨、流通加工中 心⋯等，全套數位物流管理。

經過多年的耕耘，立益物流去（2023）年倉儲容積依舊供不應求，呈現飽和狀態，客戶包括日商郵船、瑞健、誠品、夏暉物流，去年又和最大的韓國電商Coupang進行物流業務合作，成為台灣第一家與韓商合作的本土企業，又配合mono等電商業者，完成雙11購物節活動，深獲肯定。

立益物流平鎭四期已開始規劃設計，預計今年中動工，2025年完工，對營收可望貢獻約一成，資本支出約5億元，未來還規劃在南崁近萬坪土地的開發，以滿足客戶業務發展的需要，並為立益帶來不錯的商機。立益的資本額13億5343萬餘元，營業毛利率43.42%，營業利益率32.28%，資產報酬率1.99%，股東權益報酬率7.41%。每股淨值14.04元。

自從轉型為物流產業之後，立益近年的每股獲利正逐漸攀升，2020年EPS為負0.29元，2021年為1.65元，2022年1.67元。由於正值密集投資期，立益計劃在逐步完成重要資本支出期，並打消過去虧損後，開始分配股利。值得注意的是立益大戶籌碼逐漸攀升，近期已達78.93%，董監持股20.43%，股份集中，正透露出公司的投資價值，投資人應可注意未來立益成功轉型，投入物流事業的發展商機。

物流發貨設備大廠廣運(6125)目前的訂單能見度已達2026年，智慧物流及半導體是今年營運成長主要動能，以桃園機場第3航廈行李處理系統占大宗，預計今年開始裝機。半導體自動物料輸送是另一項主要業務，目標是後段製程業者為主，預計今年將有案件開始執行。廣運2022年每股獲利1.91元，配息1.62元。

廣運另一項熱傳事業，其中液冷解熱設備將擴及5G基地台、充電椿、儲能領域，其中充電椿已接獲客戶訂單，儲能客戶正在洽談中，熱傳事業已有明顯客戶訂單挹注，有助業務發展。物流產業正加速帶動台灣商業革命，龐大商機及未來性值得投資人注意，亦有機會成為下一個兆元產業。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★