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選舉疑雲密佈 剛果民主共和國總統連任如期就職

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/21 16:56
（路透社圖片）

（路透社圖片）

儘管被反對派質疑作票，且大選過程中有多起可疑的操作，現任剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）依舊於昨（20）日宣布就職，迎來他的第二個5年任期，並要求人民相信他的領導，以迎來一個更團結、強大且繁榮的剛果。

而在全國不滿情緒仍高、東部省分騷亂仍在持續的情況下，齊塞克迪在全國最大、可以容納多達8萬人的烈士體育館（Martyrs sports stadium）舉行了就職儀式，而在中午前支持者就已經塞爆了場館，同時也有受邀的非洲各國領導人及國內26個省分的傳統部落酋長參與。

現年六十歲的齊塞克迪宣稱，人民的期望他都了解。據《半島電視台》報導，所謂的期望，似乎隱含了剛果國內包括高失業率、年輕人和婦女權益，以及全國凝聚力低下等問題，只是從這次只有40%的投票率看來，剛果人自己也不太確定他的承諾是否能實現。

事實上，早在5年前第一次參選時，齊塞克迪就已經在政見中納入改善人民生活水準並終止使國內動盪達25年的東部動亂，並以此成功當選，不過歷經五年的執政，這個全非洲面積第2大、人口第4多，且擁有豐富自然資源先天條件的國家，仍有1億人活在貧窮線底下。

12月的剛果大選僅有1800萬人出來投票，而齊塞克迪透過取得超過70%的選票當選。然而，選舉期間因為所需資料有延誤等問題而導致許多投票所不是晚開就是沒開，最後甚至發生大量投票所在開票時仍在投票的怪象，有些投票所甚至開放投票至隔天，遭外界批評違法。

加上多個候選人都表示在選前有受到可疑人士騷擾、攻擊的案例，且觀察員發現多起明顯違規事項，在選舉結果公布前，與之競爭的各候選人就已經公開表示不相信選舉結果，且呼籲民眾出來表達不滿，而東方多個省份則出現多起反政府示威，儘管如此，齊塞克迪最後還是成功獲得執政第二任的機會。

人口逾一億人，首都金夏沙是非洲人口最多的城市，達1400萬人，也是全球說法語人口第二高的城市，僅次於法國巴黎。1973年與台灣斷交的前兩年，時任民主剛果總統還曾訪問過台灣。多個歐洲及非洲國家都曾表達對果內部政權不穩的憂慮，擔心未來會影響該國的礦產出口供應穩定。
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