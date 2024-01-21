烏克蘭軍隊平均年齡43歲　中年士兵心力交瘁　招募年輕新血卻困難重重

外媒報導，與俄羅斯之間的戰爭持續進行的烏克蘭，目前軍隊平均年齡約為43歲，在歷經兩年的戰爭後已心力交瘁，烏克蘭也正為此感到煩惱。

英國泰晤士報報導，目前烏克蘭軍隊平均年齡43歲，明顯高於美國、英國等大部分國家的25歲至30歲。烏克蘭總統澤倫斯基一名輔佐官透露，一些旅團的平均年齡甚至為54歲。

報導指出，許多中年男性在戰爭爆發後自願投入戰爭，而代替這些中年男性的年輕男子入伍的時間點卻不斷被推遲。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭許多40歲以上的中年男性為守護家園而自願入伍，但戰爭卻持續至今，與預料之中相比來得久，兩年後的今天仍在戰場上竭盡著全力。

在烏克蘭，年滿18歲即可自願入伍，但在27歲之前國家不可強徵其上戰場，雖然烏克蘭正推動下修強制動員年齡至25歲的法案，但卻遲遲沒有進展，與俄羅斯相比人口占弱勢的烏克蘭，在尋找年輕兵力的課題上困難重重。

一名烏克蘭國家安全委員會議員表示，雖然也有部分年輕人自願參戰，但仍占少部分。

報導也指出，許多在前線已支撐近2年的中年軍人們都已感到身心俱疲。

烏克蘭東北部卡爾可夫一名受傷的50歲士兵說道，他是在戰爭的第一天入伍的，但他可能再也撐不住了。他補充道，年輕的士兵即使到了最前線，也經常無法承受激烈戰爭的場面，他認為自己不能讓隊友失望，會在傷好了後重回最前線。

然而，也有許多中年士兵認為自己應該保護年輕一代。

一名55歲士兵說道，他不想看見20幾歲的孩子在打架，他們是國家的寶，也是需要生兒育女的存在。