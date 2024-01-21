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掌鏡劉德華、梁朝偉、彭于晏 CNN頭版報導爆紅中國9歲攝影師

面對爆紅及網路酸民，一個九歲的女孩仍保持態度正向，她說很享受與這些被拍攝者的互動，也希望未來繼續透過鏡頭讓觀者感受到照片中人物的情緒，尤如親歷其境，並且能有所感動。

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By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/21 16:24
畫面右上為攝影師笙笙本人。（圖片翻攝自笙笙的<a href="https://www.instagram.com/p/C1JN_glx2VH/?img_index=1" target="_blank">ＩＧ專頁</a>）

畫面右上為攝影師笙笙本人。（圖片翻攝自笙笙的ＩＧ專頁

中國一名 9 歲的天才攝影師近日登上美國有線電視新聞網 (CNN) 新聞首頁，小小年紀的她，已經為劉德華、梁朝偉、彭于妟、周迅、張藝興、歐陽娜娜、以及因演出《水行俠》聲名大噪的好萊塢男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）拍攝出自然又吸睛的照片，在中國討論度非常高。

CNN 報導，本名鄒笙羽的中國九歲攝影師「笙笙」，這天她正為摩莫亞拍照，她一手拿著相機，一邊不斷指導這位好萊塢知名男演員做出不同的擺拍動作。

已經為許多華人巨星拍攝過作品、攝影資歷四年的笙笙，在接受 CNN 訪問時坦言這次傑森摩莫亞的拍攝會緊張，因為她必須全程用英語指導對方擺拍的動作。

上海出生的笙笙，父親也是一名專業攝影師。她父親告訴記者，笙笙四歲就接觸相機，五歲就開始累積作品，目前就讀小學四年級，她為這些頂尖巨星拍攝的照片放在抖音上，短時間已累積逾千萬個讚數和50萬追蹤數。

自然且不過度的修飾，是她作品受到大眾喜愛的原因，不過她父親向ＣＮＮ坦言，笙笙很有天份，但攝影專業技術部份還有段很長的路要走，但她的作品備受名人喜愛的原因，是因為笙笙鏡頭下的視角，和其它專影攝影師相比「很不同」，笙笙鏡頭下的人物線條往往更柔和。

伴隨笙笙的快速竄紅，網路酸民對她質疑也跟著增加，像是質疑她的作品都是運用大量濾鏡及後製才達成這樣的效果，但笙笙回應她的父親的確有幫她做照片的編修，但幅度微小，像是移除不想出現在畫面上的髮絲，或是校正膚色，但強調她「從不使用濾鏡」。

面對爆紅及網路酸民，一個九歲的女孩仍保持態度正向，她說很享受與這些被拍攝者的互動，也希望未來繼續透過鏡頭讓觀者感受到照片中人物的情緒，尤如親歷其境，並且能有所感動。
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