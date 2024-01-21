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傳吐瓦魯擬於大選後與台灣斷交　外交部：珍惜友誼、未來將強化合作

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By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/21 14:45
吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）與台灣外交部長吳釗燮（圖／中央社）

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）與台灣外交部長吳釗燮（圖／中央社）

有消息指出，台灣友邦吐瓦魯可能在1月26大選後，改與中國建交，外交部對此強調，大選後，收到了吐國各界政要致賀，未來也會加強各領域的合作。

外媒「澳洲人報」報導，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）表示，有消息人士透露，吐瓦魯可能跟隨諾魯，在吐國1月26日總統大選結束後，轉與中國建交，他呼籲澳洲與盟友密切關注局勢，加強支援吐瓦魯。

外交部表示，台灣與吐瓦魯自1979年建交以來，長期在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源及教育文化等領域有密切合作關係；近年更深化海巡、警政協作等領域的合作交流；吐瓦魯也在國際場域力挺台灣，支持參與聯合國、世衛組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。

外交部也提及，在台灣順利完成民主選舉後，吐國朝野各界政要也向總統及副總統當選人致賀，並重申持續堅定維護兩國邦誼的立場。

外交部強調，台吐兩國關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。

外交部指出，部長吳釗燮18日接受「澳洲人報」專訪提到，台灣與太平洋三友邦的邦誼穩固，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向台重申兩國堅定邦誼，台灣將持續在因應氣候變遷及再生能源等議題上與吐國共同合作。

另外，外交部政務次長田中光目前正奉派以總統特使身分，率團前往馬紹爾群島共和國祝賀新任總統海妮（Hilda Heine）就職，兩國並將持續推進雙邊合作計畫。

吳釗燮強調，許多外交轉向國家事後發現中國並未兌現先前利誘的承諾，中國的手法是針對政要施惠，與台灣和友邦合作計畫旨在嘉惠當地人民，有顯著不同。
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外交部

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