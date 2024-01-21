「裴洛西」「海利」分不清？美國共和黨總統初選對手：川普心理狀態令人擔憂

美國共和黨總統初選參選人川普近日在競選造勢活動上將黨內對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）錯當成民主黨前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），海利周六便公開質疑川普的精神狀態，認為他不適合再當總統。

川普上周在新罕布夏州的造勢場合上談到 2021 年 1 月 6 日的國會騷亂、其支持者湧向國會大廈襲擊的事件時，多次疑似把時任國會眾議院議長裴洛西講成「海利」，批「海利」在國會騷亂事件發生時銷毀大批重要機敏資料，且明明川普他表達願意派上萬軍人前往國會保護她，但被「海利」拒絕。

針對川普批「海利」在應對國會騷亂事件時危機處理不佳，海利回應，「這讓我實在很困惑，我那時沒任公職啊」。

前南卡羅來納州州長海利周六同樣在新罕布夏州的造勢活動上對台下支持者說，「當下有人提醒川普搞錯了，所以他馬上轉移話題，但裴洛西說成是海利？還一直說錯？」

海利不認為這件事該輕描淡寫成是口誤，她說，「我不是在貶川普，但他現在的心理狀態是否能勝任總統這樣高壓的工作，是我所擔心的。」

CNN報導，對此川普 20 日也在另一個造勢場合上回應，稱自己做了認知能力測試，結果顯示比自已 25 年前的狀態還要好！

越來越多的美國商界領袖支持海利作為共和黨總統候選人，因為覺得她比競爭對手川普穩定，也比現任總統拜登更親商。