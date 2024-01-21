台海周六空海域動態：中共解放軍3機4艦活動 2顆空飄氣球越基隆西北方上空

國防部今（21）日上午公布最近一日的台海周遭軍情動態，自昨（20）日上午 6 時至今日上午 6 時，偵獲共機 3 架次、共艦 4 艘次、2 顆中共空飄氣球，在台海周邊活動。

根據國防部所公布的中共解放軍台海周邊海空域示意圖，昨（20）日下午先是 1 時 47 分偵獲空飄氣球一枚，逾越海峽中線，位於基隆西方 163 浬，高度約 3 萬 2000 呎（約 9.75 公里）向東飄行，並於 4 時 38 分消失。

根據先前媒體報導，全球約有 800 個氣象站，每日同步施放觀測，台灣是早上晚上 8 點、日本 9 點，美國是早晚 6 點，數據也會即時傳給世界氣象組織，也就是說，如果探空氣球不是在施放時間出現，有可能不是氣象研究用的探空氣球。專家也說，這類氣球飛行高度極限約 30 公里就會破裂，但間諜氣球體積大十倍，直徑能達15到20公尺，因具特殊材質能飛更高更遠。

同日傍晚5時36分，國防部再偵獲空飄氣球1枚，逾越海峽中線，位於基隆西方 124 浬，高度約 2 萬呎向東飄行，於晚間 9 時 12分消失。

同日國防部也偵獲中共解放軍軍機共 3 架次、共艦 4 艘次在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控。