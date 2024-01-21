放寒假快來領「文化幣」！即日起台灣青年16-22歲可領「買書看表演」很好用

首次常態化16-22歲1200點文化成年禮金，在昨（20）日全台國小國中高中寒假第1天開放領用，文化部長史哲指出，常態化首年，文化幣也再升級，從去年以類電子支付系統的APP，觸動青年數位時代藝文消費模式，今年更攜手三大通路的電子支付，使用更方便。

20日啟用記者會由行政院長陳建仁、文化部長史哲與首次加入領用的16、17歲同學，一起欣賞以音樂劇呈現的文化幣使用方式及優惠，鼓勵青年朋友在藝文生活中度過寒假。

行政院長陳建仁表示，文化部文化成年禮金，讓臺灣有更多的年輕人可以體驗臺灣文化，也推動藝文產業不斷提升；同時今年電子支付的加入，代表企業善盡社會責任。陳建仁也分享自己高二的外孫女很開心對他說「我今年可以領！」

陳建仁說，文化成年禮金確實扮演一個重要的角色，讓青年朋友可以欣賞臺灣各個文化的不同的層面，可以買書、看國片、看表演、做藝文體驗，「這都是很美好的故事，也就是我們珍惜的臺灣文化」。

文化部透露，去年曾邀請行政院副院長鄭文燦與青年在國家兩廳院大廳，共同以舞蹈拍攝文化幣宣傳片，當時參與的年輕朋友特別提到，從高中時在兩廳院外面長廊練舞，到有機會走進表演藝術最高殿堂的驚喜感受，也更加期盼能以文化幣繼續充實自己，並且支持舞台上每一個不斷堅持理想的創作者、演出者。

「逾八成領用率」2023文化幣升級 2024常態化「青年成年禮」

文化部長史哲表示，去年文化幣首先針對18-21歲青年推出，半年期間創下高達8成的領用率，因此在行政院長陳建仁的支持下，今年度首度常態化並擴大發給16-22歲青年，算下來，剛邁入16歲的青年，一生可領7次，期盼讓所有的青年透過文化幣體驗臺灣文化的美好。

史哲指出，常態化首年，文化幣也再升級，從去年以類電子支付系統的APP，觸動青年數位時代藝文消費模式，今年更攜手三大通路的電子支付，除了搭起藝文宣傳的平台，也讓青年使用文化幣折抵後，可利用電子方式支付不足折抵金額，更為後續由電子支付系統發放成年禮金，立下關鍵一步。

史哲提到，今年開啟全民文化ESG挹注文化成年禮金的方案，亦即由文化部搭建平台，透過進化的文化幣官網及APP，16-22歲是文化幣的享受者，而22歲以後到「呷百二」，所有人都可以成為文化成年禮金的挹注者。企業或個人可以藉由系統精算出的學校、系所、鄉鎮市區符合文化幣青年人數，直接進行線上支持，增加母校在學學弟妹、家鄉或企業/廠區周邊設籍青年的文化幣點數。

企業響應 怎麼領／用看這裏！

文化部說明，出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取文化成年禮金。即日起手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣，使用期限至2024年12月31日止。沒有手機的青年朋友也可洽詢客服 0809-081-806 申請紙本QR-code。

此外，消費滿200點再抽文化幣的放大點數優惠，將升級為30萬組；獨立書店消費2點送1點、表演藝術青年席位、結伴看國片加碼等優惠都將繼續推動。

全支付營運長陳佳筠、全盈+PAY執行副總暨營運長唐蜀茜、icash Pay副總經理鄭沛倫20日也宣布，除了在零售通路互惠提供藝文訊息曝光管道，將主動響應推出優惠禮包，如下：