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台灣大選後歐洲國會訪團首發！立陶宛國會團21日抵台賀完成民主選舉

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By 台灣英文新聞－編輯
2024/01/21 09:56
外交部歐洲司司長黃鈞耀（右五）在桃園機場迎接立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）（左五）及訪團成員。（圖片提供：...

外交部歐洲司司長黃鈞耀（右五）在桃園機場迎接立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）（左五）及訪團成員。（圖片提供：...

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）21 日至 26 日率朝野議員共 11 人訪台，成員包括米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）3位副議長等重量級議員。

外交部 21 日表示，應台灣政府邀請，立陶宛國會團 21 日已抵達台灣，並對該團來訪表達誠摯歡迎。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇在台灣「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月設立後，不畏中國威脅，隨即以實際行動率領波海三國國會友台小組主席連袂訪台，當時還參加由外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）及台灣亞洲交流基金會（TAEF）聯合舉辦的 2021 開放國會論壇，推動公民參與及開放的國會。

馬瑪竇主席所率議員團是台灣總統大選後首個受邀來訪的歐洲訪團，在台期間將晉見蔡英文總統及總統當選人賴清德、接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，也將拜會國家安全會議、經濟部、國家發展委員會及參訪新竹科學園區等，針對台立各項重要議題及雙方潛力合作領域交換意見。

外交部指出，台灣與立陶宛都是面對威權擴張威脅的前線國家，彼此共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國在經貿產業及科技領域的合作也十分緊密，相信訪團此行將進一步深化雙邊交流及情誼。
立陶宛
國會訪團
台灣大選

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