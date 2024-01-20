「韓江配」壓不住？傅崐萁提國會改革意在副院長之位？

新國會將於 2 月 1 日上路，立法院由誰掌舵成舉國焦點。國民黨先後提「韓昌配」、「韓江配」，外傳也有意角逐副院長一職的國民黨立委傅崐萁，今（20）日晚間提出 5 點聲明，強調終結國會亂象，應即刻國會改革，包括強化委員會功能、完備立法調查、聽證權、正副院長議事中立及兼顧透明與效率。

國民黨先提藍白合「韓昌配」角逐立院龍頭，民眾黨立委當選人黃國昌一口回絕，國民黨立委當選人韓國瑜則公布攜手同黨江啟臣。華視今日晚間指出，韓國瑜明（21）日中午將於台中林酒店與藍營中部立委餐敘，爭取支持。

相關閱讀：韓國瑜甩黃國昌提「韓江配」 黃暐瀚稱一舉三效：自信、互補、逼表態

外傳傅崐萁有意角逐副院長之職，傅 19 日指江啟臣將參戰 2 年後的台中市長選舉，恐無法兼顧選舉與立法院工作。江啟臣今日以「不要一天到晚想選舉，現在應以國會為重」作為回應。傅江之爭可能再掀國民黨內鬥。

傅崐萁今日晚間在臉書發 5 點聲明，指出多數暴力、少數杯葛、藐視國會及利益交換，國會亂象輕則監督政府功能無法發揮，重則變成行政院的立法局。自己歷經5屆國會，不管哪個政黨執政，似乎都不願面對改革後強而有力的國會，甚至是擁有調查及聽證的國會。

傅崐萁表示，第11屆立院三黨不過半，國民黨為最大黨，在野聯合更佔絕對多數，國民黨有義務帶領國會改革，強化與完備國會功能，才能有效監督長期執政，藏汙納垢12年的民進黨政府。過去的16年，國、民兩黨皆完全執政，但因小黨、在野黨及執政黨的立場不同，執政者不願見到強而有力的國會，現實的政治利益，導致國會改革及議事效率迄今無法提升。

傅崐萁提到，國會充滿政治性的杯葛乃至太陽花事件，都非民主及理性的展現，多數如何能尊重少數？少數如何能不脅持多數？他認為，國會改革其實須靠朝野來共同推動及遵守相關議事規範，不是喊喊口號而已，必須透過修法與制度化，強化委員會功能、完備立法調查、聽證權、正副院長議事中立及兼顧透明與效率。

傅崐萁提出5點，其一，加強委員會的功能，避免朝野協商完全凌駕於各專業委員會的審查、決議之上。其二，國會議長、副議長中立，不管是院會還是委員會主席，議事指揮及程序，務求公平、公正，並建立違反議事中立的罰則。

其三，立法院的各項經費、採購及正副院長的經費使用透明，除了原有的經費稽核委員會，應定期向人民公布、公開。其四，聽證及調查權的建立，國會為周延立法，蒐集資訊，得進行「立法性調查」；為揭發社會或政府弊案、官員違法失職，獲得足夠證據，得進行「監督性調查」。其五，制定「藐視國會及國會偽證罪」，對於抗拒國會監督及提供偽證之人，做必要的處罰、科以刑責。

傅崐萁強調，大法官解釋 585 號，早確立了立法院的調查權，但 93 年 12 月的解釋文公布迄今已經 20 年了，仍然沒有法制化，國民黨過去曾成立國會議事效率提升改革小組推動，97年立法院也曾審查「立法院職權行使法」中有關調查、聽證的法案，最後在協商中石沉大海。

傅崐萁批評，過去民進黨16年執政的扁政府及蔡政府，總統與行政機關完全藐視立法院的決議，連備詢都態度傲慢造成行政權獨大，想必這就是民進黨對於國會改革避重就輕的重要因素。未來4年，民進黨再度執政，若要面對強而有力的國會監督，一定又是虛應故事。

傅崐萁總結，唯有在野團結，健全強而有力的國會聽證、調查制度，才能真正落實監督執政12年的民進黨；只有健全的立法機關，行政機關的權力才不會專制貪腐，人民的權利才會受到保障。