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厄瓜多毒梟暴動持續 「菲托」妻子遭逮捕引渡回國

厄瓜多當局引渡毒梟家屬及相關人士回國，然而兩名越獄毒梟仍不知所蹤。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/20 19:00
越獄的毒梟維拉馬爾的妻子及小孩等8名相關人士被引渡至厄瓜多，當地街頭警力戒備森嚴。(圖／路透社Vicente Gaibor del Pin...

越獄的毒梟維拉馬爾的妻子及小孩等8名相關人士被引渡至厄瓜多，當地街頭警力戒備森嚴。(圖／路透社Vicente Gaibor del Pin...

南美國家厄瓜多上週因販毒集團首腦越獄而引爆全國動亂，昨（19）日阿根廷政府將其中一名毒梟、暱稱為「菲托」（Fito）的維拉馬爾（Jose Adolfo Macias）的妻子及小孩等8名相關人士逮捕並引渡至厄瓜多，然而，維拉馬爾及另一名毒梟馬西亞士（Adolfo Macias Villamar）仍不見蹤影。

路透社報導，阿根廷社會安全部部長布里奇（Patricia Bullrich）在記者會上指出，維拉馬爾一家在去（2023）年11月於中部哥多華省的首府科爾多瓦（Cordoba）購買了這處住所，並於本（1）月5日搬入，維拉馬爾隨後在7日越獄，據信他就是打算先將家人送出國後再越獄並與家人會合。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）則解釋，之所以先逮捕其妻子，除了是因為已經先掌握行蹤外，也是因為這類親屬通常對犯罪行動不止完全知情，還會負責洗錢，甚至是販毒集團內部的營運作業，同時遭到拘捕並遣送的還有其他「關係人士」。

不過或許是考量到這些犯罪集團的「神通廣大」，目前外界僅知道行動中遭拘捕者已抵達瓜亞基爾（Guayaquil）的機場，但無論媒體如何詢問，軍警單位和政府部門都不願意再透露進一步的細節，而「大魚」，也就是越獄的兩名毒梟仍然不知所蹤。

而事實上，社會秩序的不穩定也仍在持續。

據《衛報》報導，瓜亞基爾（Guayaquil）國營 TC 電視台遭蒙面黑衣人持搶闖入的案件調查負責人、犯罪橫行的瓜亞斯省（Guayas）檢察官César Suárez在17日於光天化日下在街上遭人槍殺，當局目前逮捕了兩名有嫌疑的幫派成員，正在進行調查。

相關閱讀：大毒梟越獄引爆全國動亂 厄瓜多總統對犯罪集團宣戰
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更新時間 : 2024-01-20 19:26 GMT+08:00

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