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看K-pop要付多少代價？ 北韓2青少年勞改12年

脫北者認為，金正恩對千禧一代與Z世代已改變思維方式感到棘手，他正努力地將這些人轉變回北韓方式。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/20 17:04
北韓將兩名觀看南韓娛樂影片的16歲少年判刑12年勞改（圖／截自路透社網站）

北韓將兩名觀看南韓娛樂影片的16歲少年判刑12年勞改（圖／截自路透社網站）

韓劇、韓國偶像席捲全球，喜愛者無數，但對北韓的兩名青少年來說，正值人生大好時光卻得因此服12年勞改，代價未免太慘痛。

BBC率先報導，南韓從事脫北者研究的機構「南北發展」（South and North Development，SAND）所提供的影片畫面顯示，平穰兩名16少年，因為觀看韓劇與韓流音樂影片，在眾目睽睽的操場上被軍警人員問罪，雙手上銬帶走。

路透社無法獨立查證，BBC所報導的影像是否屬實。衛報指出，北韓自2020年全面實施《朝鮮民主主義人民共和國反對反動思想文化法》，對查獲觀看南韓娛樂節目或仿效南韓者處以重刑，以遏制K-pop影響入侵境內。

該影片由平壤當局製作，影片中被上銬的兩名少年以及圍觀的約上千名學生都戴著口罩，表明影片可能攝於2022年新冠肺炎流行期間。影片中旁白為平壤當局的政令宣傳與威嚇，強調兩人因在三個月內觀看和傳播南韓戲劇、音樂影片等而被判刑，並因此「毀掉了自己的未來。」隨後，影片切換到戴著手銬的年輕女性，與穿著韓國時裝及髮型的北韓婦女。

2001年成為脫北者、「南北發展」執行長崔敬姬（Choi Kyong-hui，音譯）表示，北韓施以嚴刑，似乎要讓北韓全國人民以敬效尤。以此觀之，南韓文化的生活方式在北韓社會可能很普遍。

崔敬姬認為，金正恩對千禧一代與Z世代已改變思維方式感到棘手，他正努力地將這些人轉變回北韓方式。
北韓
北韓人權
南韓文化
K-pop
韓劇
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勞改
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