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韓國江原道暴雪　2024「冬季青年奧運」部分賽程受影響

韓國江原特別自治道於當地時間20日下午1時起, 啟動第一階段緊急應對除雪措施

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/20 17:08
圖為1/20賽事 (Handout via REUTERS)

圖為1/20賽事 (Handout via REUTERS)

目前正在舉行冬季青年奧運賽事的韓國江原道地區，在賽事開幕同時迎來大雪，部分賽程因天候因素調整，當地政府也啟動第一階段緊急應對措施，力求協助賽事順利進行。

韓國江原特別自治道於當地時間20日 下午1時起啟動第一階段緊急應對措施，派遣693台除雪設備、5620名人力，動用4196公噸除雪劑投入除雪作業；韓國道路公設也針對易受暴雪影響的路段加派除雪人力。

據韓國氣象廳觀測，自19日至20日午後2時為止，江原道三陟市道溪邑積雪達22.5公分，江陵市王山面20.5公分、插唐嶺15.8公分，位於內陸的平昌測站積雪則為0.3公分。

氣象廳對江原道南部、北部及中部山地發布大雪警報，對位於山區的江原道太白市發布大雪注意報。大雪警報意指預測該地區24小時內積雪可達20公分以上、山區為30公分以上，注意報則為5公分以上。

綜合中央社與韓聯社報導，進行雪橇賽程的會場在20日上午8時開始比賽時氣溫約為零下3度，體感溫度為零下8度左右，現場大雪不斷，除大會方、採訪媒體及參賽人員外，鮮有觀眾到場。

台灣代表團這次派出19名選手參加冰球、滑冰、雪橇及滑雪項目，參賽人數續創新高。

韓國江原道暴雪　2024「冬季青年奧運」部分賽程受影響

2024江原冬季青年奧運會開幕式19日晚間登場，台灣冬青奧首位女子雪橇選手戴瑋辰（圖）是兩名掌旗官之一。戴瑋辰目前就讀新北市光榮國中，年僅14歲（體育署提供）中央社

韓國江原道暴雪　2024「冬季青年奧運」部分賽程受影響2024第4屆冬季青年奧林匹克運動會19日在韓國江原道登場，台灣3對3冰球隊長吳凱振（圖）是本屆代表團開幕式兩位掌旗官之一，他18日說，賽事有年齡限制，基本上一生只有一次機會參與，會盡情發揮、不留遺憾。吳凱振來自台北市和平高中，現年15歲。（體育署提供）中央社

今早的雪橇賽程雖未受天候影響變更，但跳台滑雪、高山滑雪等部分賽程都出現提前或延後的狀況。大會表示，後續仍可能因天候狀況調整賽程，並透過官網公布。

2024年第4屆江原冬季青年奧林匹克運動會(GANGWON 2024 Winter Youth Games) 1月19日至2月1日在韓國江原道舉行。

江原道知事金鎮台指示在冬青奧賽事期間全力支援除雪等相關工作，力求在比賽期間保持賽程及周邊交通順暢。
冬季青年奧運
冬青奧
韓國
江原道

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