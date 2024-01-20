蘇丹內戰不止 聯合國報告：單城種族滅絕人數破萬

非洲東北部地區國家蘇丹於去（2023）年4月爆發內戰，短短數個月內就造成至少4000名平民喪生、超過6000名平民受輕重傷，而流離失所及成為難民的更是已突破400萬之數。然而，最新的報告仍顯示，聯合國過去對死亡數字的預估還是過度樂觀，實際狀況遠超乎預期。

聯合國最新的報告顯示，反政府的民兵組織「快速支援部隊」（RSF）與其阿拉伯盟友光在西部達佛省（Darfur）首府朱奈納（El Geneina）一地，就透過種族清洗造成1萬至1.5萬人喪生，比起過往全國約1.2萬人喪生的概估相差甚鉅，不過RSF在這份報告發布前，仍持續否認種族滅絕的相關指控。

路透社去年在該區對許多倖存者進行了上百場的訪談，許多受訪者形容了朱奈納至鄰國查德邊界約30公里長「逃難之路」的艱辛歷程，6月14日至17日的5日間，就有約1.2萬人被迫徒步逃難。

過去，朱奈納當地的多數民族為馬撒利特人（Masalit），不過只要碰上RSF哨卡，輕則被騷擾、搜身、搶劫及毆打，重則被現場槍殺，民兵還會射擊腿部以避免他們逃走。報告進一步指出，RSF尤其重視盤查年輕人，一旦被發現是馬撒利特人，甚至可能被行刑式槍決，路上也可以見到女人及小孩的遺體。

RSF是一支由軍事政變上台的前蘇丹獨裁者巴席爾（Aḥmad al-Bashīr），透過整合多股民兵勢力後成立的準軍事組織，據統計人數約有10萬，大部分的軍事行動接受蘇丹政府正式軍隊的指揮，還以傭兵的形式前往國外作戰，曾介入沙烏地阿拉伯與葉門胡希青年運動（Houthi），以及利比亞內戰等武裝紛爭。

然而，該部隊名義上雖歸屬政府管轄，實際上在多次修法後，基本確立了其獨立性，比起屬於國家的軍隊，RSF更像是之前接受政府招安的民兵指揮官達加洛（Muẖammad H̱amdān Daqlu）的私軍，而且過去就有參與種族滅絕、鎮壓民主示威者的不良紀錄。

4月該支部隊突然襲擊蘇丹政府軍，在全國各地進行交戰，首都喀土穆及重要的國際機場幾乎是立刻淪陷，至今雙方在打打停停的狀況下，仍持續進行交戰，而RSF在戰前透過黃金貿易建立的金流網絡，以及阿拉伯聯合大公國、俄國瓦格納傭兵組織等國外勢力的介入讓局勢變得更加複雜，和平仍舊望不到盡頭。