【時代力量台北座談】內鬥出走、 媒體經營、小黨結盟成焦點 陳椒華何時退黨？王婉諭這樣回

時代力量9日晚間於台北舉行首場選後座談，逾200名支持者到場提出建言、表達支持。王婉諭表示，未來時代力量仍會堅持做該做的事情，繼續從國會監督到人民監督，不會放棄過去的議題。也強調對與小歐盟等小黨合作持開放態度，會繼續對話。

時代力量於本次選舉中表現慘淡，正式退出國會也未能獲得政黨補助款，財務與未來經營皆面臨嚴峻困境。時代力量發起小額捐款，同時啟動全國巡迴選後座談，凝聚支持者的建議與想法。首場座談會19日晚間於台大校友會館舉辦，現場也超過200名支持者與會，也讓代理黨主席王婉諭直呼，遠超預期。

相關閱讀：時代力量募款矢言再戰2026 新任黨主席農曆年後揭曉

王婉諭坦言，根據選前數據，時代力量過３％有望，破５％仍有距離，本次大選政黨票多跟總統票走，時力沒能守住。儘管退出國會，過去的議題時力不會放棄，從國會監督到人民監督都會戮力而為，「我們認為該做的事情都要做，對台灣好的都會去做。」

王婉諭指出，時力創黨八年外強中乾，仍處於草創期，並提出七點檢討，包括儘管價值立場清楚，但缺乏貫徹途徑與勇氣，怕被罵；創黨八年外強中乾，仍處於草創期，大量技術負債未積極清理；黨務組織制度、流程欠缺累積；人才自2019年後逐漸流失，目前稍有緩解尚待反轉；課題耕耘雖逐漸找到方向，略有成果，仍需雙向深化與簡化；想擺脫民粹政治，但尚未形成足夠匹配的替代方案。

針對選前時力內鬥與黃國昌出走對選情的影響，時代力量祕書長李兆立表示，應思考聚焦上述爭議是否對時力接下來的路線有所影響，個人退黨與否是為黨內最優先問題，「誰」是時代力量。他表示，應將疑問化為具體行動，今天願意來，一起做事的就是時代力量。

有支持者表示，時代力量應盤點青年產業困境，以此書寫時力明確的議題藍圖；另有民眾建議，為爭取更多受眾如基數大的年長選民，應增加關注的議題。也有民眾認為，應當與本次選舉表現亮眼的「小民參政歐巴桑聯盟」等小黨結盟合作。

對此王婉諭表示，自己大概是與最多政黨對話過的黨主席，確實應該團結小黨，但小黨都是有所堅持，所以走上艱難的道路，要團結很難，但她對未來保持開放，也強調時力會保持對話。

至於選邊或選顏色站，王婉諭回應「如果我們挑了顏色，就不是第三勢力，所以選擇藍綠白都監督。」

王婉諭也直言，小歐盟走議題簡明路線，表現亮眼值得借鑑。而是否爭取年長選民，這也跟議題增減、監督民進黨的力道相關，每件事情都不是容易。

部分支持者認為，黨內王婉諭、邱顯智等人應經營自媒體，成為政治明星為時力帶來聲量與號召力，有人則認為不應有政黨明星，更認同當前已無政治明星，腳踏實地做事的時力。時力不擅媒體經營，在選舉中能見度始終未能提升，多位與會民眾提議，應積極經營媒體，包括每週直播互動、podcast，以及年輕用戶多的TikTok、小紅書等平台。

對此王婉諭坦言，儘管時力是年輕政黨但確實老派，也希望有更多人才協助。她也提出，由於時代力量的價值觀支持者非常鮮明， 反共及反資訊滲透卻要用TikTok、小紅書，黨內之所以沒有動作也是經過深思熟慮後決定。

現場許多支持者透過直播牆詢問，陳椒華何時退黨，對此王婉諭簡單回答，「那是要問她。」



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）