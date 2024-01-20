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台積電神助攻•下週挑戰17700點?　法人：台股紅包行情轉趨樂觀

美國聯準會（Fed）將在30日至31日召開今年第一場政策會議，市場將持續觀察所釋出的政策和訊息，目前還充滿變數。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/20 14:24
台積電美國存託憑證（ADR）漲近10%、登2年來高點，激勵台積電19日跳空開高37元、突破600元關卡，終場更上揚38元, 收在626元。...

台積電美國存託憑證（ADR）漲近10%、登2年來高點，激勵台積電19日跳空開高37元、突破600元關卡，終場更上揚38元, 收在626元。...

台積電法說會報佳音，激勵股價強攻，帶動台股19日指數反彈453.73點，下週將挑戰17700點；美股19日收盤標普指數再創新高。法人分析，市場對2月5日封關前紅包行情轉趨樂觀，但須留意1月底美國聯準會釋出的政策與訊息。

台股19日在晶圓龍頭台積電跳空強漲領軍下，指數強彈453.73點，漲幅達2.63%，終場收在17681.52點，成交量擴大至新台幣4386.85億元，單日反攻漲勢逆轉之下，週線由黑翻紅，本週台股上漲168.69點，週線漲幅0.96%。

三大法人19日合計買超847.9億元，其中，外資買超801億元創史上第2大量。

觀察美股表現，在科技股強漲帶動下，美股收紅。

道瓊工業指數終場上漲395.19點，或1.05%，收在37863.80點。

標準普爾500指數上漲58.87點，或1.23%，收在4839.81點，再創新高。

那斯達克指數上漲255.32點，或1.70%，收在15310.97點。

費城半導體指數上漲169.135點，或4.02%，收在4375.650點。

中央社1/20引述投顧法人分析指出，台股今年1月開盤以來，數度出現長黑K棒，所幸台積電法說會展望讓市場驚艷，激勵股價大漲，創下波段新高，助攻大盤強勢反彈，但指數進入前波套牢區，是否阻礙多頭反攻，仍待後續觀察，美股19日的強勢有望激勵台股下週續強，市場對農曆年封關前紅包行情轉趨樂觀。

台積電神助攻•下週挑戰17700點?　法人：台股紅包行情轉趨樂觀台積電法人說明會1月18日在台北君悅酒店舉行，即將退休的董事長劉德音（中）會中獲得全場掌聲。左起為法人關係處處長蘇志凱、副董事長暨總裁魏哲家，右為財務長黃仁昭。中央社

法人進一步分析，美國新一輪就業數據顯示勞動市場持續緊張，消費者物價指數（CPI）年增率反彈，也潑了市場原先預期3月降息的冷水，美國聯準會（Fed）將在30日至31日召開今年第一場政策會議，市場將持續觀察所釋出的政策和訊息，目前還充滿變數。

根據統計，外資2020年、2021年、2022分別賣超台股5395億元、4540億元、1.23兆元，累計3年賣超高達逾2.2兆元，2023年全球股市激情反彈，國際資金明顯回流台股，在11、12月，外資大幅買超台股逾4200億元，全年買超2754億元。

華南投顧董事長儲祥生分析，外資去年回補比例只有1成左右的水準，顯示今年在利多環境下，指數還有很大的成長空間，台股與美股連動深，美股如果續強，看好「1萬八千點」關卡可期。
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