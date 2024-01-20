Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

寒流來襲可放「低溫假」? 雙北謹慎評估　氣象專家: 這波強度比2016「霸王級」弱很多

氣象署預報指出，22至23日山區有降雪可能。

  104
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/20 16:03
寒流來襲可放「低溫假」? 雙北謹慎評估　氣象專家: 這波強度比2016「霸王級」弱很多

北市教育局昨(19日) 表示，20日鋒面通過後東北季風增強，22日白天起寒流南下且持續降溫，各級學校掌握天氣資訊、可自行決定停班課，須報教育局備查。

台北市長蔣萬安接受電視台訪問時指出，首先要注意氣象署相關預報，掌握確實情況，如果出現類似105年(2016年) 1月的寒流，陽明山區的學校特別要注意評估是否比照當年的情況辦理。

新北市長侯友宜也說: 已經請教育局針對各校的狀況進行評估，一定要以學生的安全作為最優先考量。

不過氣象專家吳德榮指出，這波強度比2016「霸王級寒流」弱很多，無須相提並論，但天氣由「極濕冷」漸轉「陰冷」，仍應特別注意保暖、防寒害

綜合中央社與台北市政府教育局19日新聞稿，20日鋒面通過後東北季風增強，20日晚間至22日清晨市區最低溫約攝氏13度、平地空曠地區及近山區最低溫可下探至12度左右、山區最低溫約7度。

至於22日白天起寒流南下且持續降溫，平地平均風力約2至4級、山區平均風力約2至5級，22至23日陽明山地區有降雪可能。

寒流來襲可放「低溫假」? 雙北謹慎評估　氣象專家: 這波強度比2016「霸王級」弱很多圖/中央氣象署

TVBS引述勞動部解釋說，由於台灣並沒有放「低溫假」的先例，因此若因天冷而停班停課，唯一的可能只有「天寒致災」；簡而言之，若因為低溫狀態過於嚴峻，進而引發交通、水電中斷或供應困難，或是如2016年霸王級寒流「積雪影響交通」，才會由各縣市首長依照「其他天然災害」評估後，宣布是否停止上班上課。

台北市教育局19日在新聞稿中還表示，請各級學校掌握天氣資訊，並依天然災害停止上班及上課作業辦法第8條及第9條第3項「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」辦理，如果決定停班停課，要報教育局備查。

教育局並提醒教職員工生應注意身體保暖，以及燃氣熱水器、鍋爐裝置使用不當引起一氧化碳中毒意外等，希望師生時時注意自身安全及提高防災意識。

教育局說，寒假期間校安中心派有專責值班人員提供服務，若教職員工生在假期時發生各類意外或災害事件時，可運用各級校園安全聯繫電話請求協助，以發揮早期預警、即時通報、資源整合及緊急應變等功能。

教育局校安中心專線電話：02-27256444，傳真：02-27252869。
低溫假
台北市
新北市

相關新聞

新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打
2024/01/18 17:12
【1/13出門投票】台北市投票所8點後人潮湧現！民眾：怕太晚人多
【1/13出門投票】台北市投票所8點後人潮湧現！民眾：怕太晚人多
2024/01/13 09:23
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
2024/01/05 13:46
2024年首場 象限儀座流星雨1/4登場 肉眼可見、上看逾百顆 最佳觀賞地曝光
2024年首場 象限儀座流星雨1/4登場 肉眼可見、上看逾百顆 最佳觀賞地曝光
2024/01/04 14:26
【全台最大票倉】總統大選新北選舉人340萬•首投族逾4萬 身分證遺失毀損•12日前可申請補換
【全台最大票倉】總統大選新北選舉人340萬•首投族逾4萬 身分證遺失毀損•12日前可申請補換
2024/01/04 10:28

更新時間 : 2024-01-20 19:25 GMT+08:00

最受歡迎

台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
〈財經主筆室〉長榮機師「是否罷工」延至1/22揭曉　民眾關注農曆年能否安心出國？
〈財經主筆室〉長榮機師「是否罷工」延至1/22揭曉　民眾關注農曆年能否安心出國？
韓劇「死期將至」演員陣容強大　導演透露邀請「這兩位」演出最費心
韓劇「死期將至」演員陣容強大　導演透露邀請「這兩位」演出最費心
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打
新北市公費流感疫苗擴大接種 30至49歲1/18起開打
寒流將至上山追雪！兩專家告訴你何時在哪　北部陽明山機率上看75%
寒流將至上山追雪！兩專家告訴你何時在哪　北部陽明山機率上看75%
【史上最重】臉書侮辱王室獲罪 泰國30歲男子被判50年徒刑
【史上最重】臉書侮辱王室獲罪 泰國30歲男子被判50年徒刑
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
阿拉斯加梅毒患者爆增20多倍 專家：與新冠大流行和交友APP盛行有關
阿拉斯加梅毒患者爆增20多倍 專家：與新冠大流行和交友APP盛行有關
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映
研究：每日一杯果汁可能是成人、兒童肥胖的主因之一
研究：每日一杯果汁可能是成人、兒童肥胖的主因之一