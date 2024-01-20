寒流來襲可放「低溫假」? 雙北謹慎評估　氣象專家: 這波強度比2016「霸王級」弱很多

北市教育局昨(19日) 表示，20日鋒面通過後東北季風增強，22日白天起寒流南下且持續降溫，各級學校掌握天氣資訊、可自行決定停班課，須報教育局備查。

台北市長蔣萬安接受電視台訪問時指出，首先要注意氣象署相關預報，掌握確實情況，如果出現類似105年(2016年) 1月的寒流，陽明山區的學校特別要注意評估是否比照當年的情況辦理。

新北市長侯友宜也說: 已經請教育局針對各校的狀況進行評估，一定要以學生的安全作為最優先考量。

不過氣象專家吳德榮指出，這波強度比2016「霸王級寒流」弱很多，無須相提並論，但天氣由「極濕冷」漸轉「陰冷」，仍應特別注意保暖、防寒害。

綜合中央社與台北市政府教育局19日新聞稿，20日鋒面通過後東北季風增強，20日晚間至22日清晨市區最低溫約攝氏13度、平地空曠地區及近山區最低溫可下探至12度左右、山區最低溫約7度。

至於22日白天起寒流南下且持續降溫，平地平均風力約2至4級、山區平均風力約2至5級，22至23日陽明山地區有降雪可能。

圖/中央氣象署

TVBS引述勞動部解釋說，由於台灣並沒有放「低溫假」的先例，因此若因天冷而停班停課，唯一的可能只有「天寒致災」；簡而言之，若因為低溫狀態過於嚴峻，進而引發交通、水電中斷或供應困難，或是如2016年霸王級寒流「積雪影響交通」，才會由各縣市首長依照「其他天然災害」評估後，宣布是否停止上班上課。

台北市教育局19日在新聞稿中還表示，請各級學校掌握天氣資訊，並依天然災害停止上班及上課作業辦法第8條及第9條第3項「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」辦理，如果決定停班停課，要報教育局備查。

教育局並提醒教職員工生應注意身體保暖，以及燃氣熱水器、鍋爐裝置使用不當引起一氧化碳中毒意外等，希望師生時時注意自身安全及提高防災意識。

教育局說，寒假期間校安中心派有專責值班人員提供服務，若教職員工生在假期時發生各類意外或災害事件時，可運用各級校園安全聯繫電話請求協助，以發揮早期預警、即時通報、資源整合及緊急應變等功能。

教育局校安中心專線電話：02-27256444，傳真：02-27252869。