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【台灣2024大選落幕】總統候選人特勤安維編組　1/20晚間12時解編

賴清德萬里警衛室將擴編，蕭美琴的警衛室則在5月20日前成立。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/20 11:38
民進黨主席暨總統當選人賴清德（左4）19日下午偕同副總統當選人蕭美琴（左3）接下中選會主委李進勇（右2）致送第16任總統、副總統當選證書。...

民進黨主席暨總統當選人賴清德（左4）19日下午偕同副總統當選人蕭美琴（左3）接下中選會主委李進勇（右2）致送第16任總統、副總統當選證書。...

中選會昨(19日 ) 公告總統、副總統當選人為賴清德、蕭美琴，依據國安局特種勤務條例，其餘陣營候選人的安維任務將於20日晚上12時解編。賴清德萬里警衛室將擴編，蕭美琴的警衛室則在5月20日前成立。

中選會19日公告，第16任總統、副總統選舉結果，3組候選人得票數分別為柯文哲、吳欣盈369萬466票；賴清德、蕭美琴558萬6019票；侯友宜、趙少康467萬1021票。賴清德與蕭美琴為得票數最多之一組候選人，依法當選為總統、副總統。

【台灣2024大選落幕】總統候選人特勤安維編組　1/20晚間12時解編圖/中選會

為確保各陣營候選人安全，國安局特勤中心主導「安維8號」去年(2023年) 11月9日成軍，編組3+1（3組候選人、1預備組），共220名完成訓練的維安人員於選舉期間投入任務

依據國安局特勤中心「特種勤務條例施行細則」第6條，安全維護期間自候選人登記日登記完成起，至中選會公告當選翌日24時止。

因此除了賴清德、蕭美琴的安維任務持續，並轉換為「當選人編組」外，國民黨候選人侯友宜、趙少康，以及民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈的安維編組，都將於20日晚上12時解編。

另外，由於賴清德為現任副總統，未來將由「萬里警衛室」延續後續安維任務，但維安人數擴增成總統等級；蕭美琴的警衛室，則在5月20日就職典禮舉行前編成。

至於蕭美琴呼號（例如，總統蔡英文為「永和」、賴清德為「萬里」、前副總統陳建仁為「平安」），待由蕭美琴核定。

中央社報導，總統府設有侍衛室，編制侍衛長（中將）、副侍衛長（少將）及3名警衛主任（少將）。其中副侍衛長兼任總統「警衛室主任」，當中3名警衛主任，分擔任總統警衛室的「內衛主任」、「外衛主任」，以及副總統「警衛室主任」。
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總統
選舉結果
解編
賴清德

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更新時間 : 2024-01-20 19:25 GMT+08:00

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