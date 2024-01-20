【1/20學測日】氣象署: 21、22日寒流南下　大考中心: 應試時可使用口罩、圍巾或傳統暖暖包

今天（1/20) 是大學學測第一天，中央氣象署今天說，因鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率增加；氣象專家吳德榮說，明天(21日) 起緩進式寒流逐漸南下，23日至25日各地溫度將降至最低。

113學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，考科為數學A、自然。大考中心提醒考生注意保暖，應試時可使用口罩、圍巾或傳統型暖暖包，但須配合監試人員檢查。

113學年學科能力測驗訂於1月20日至22日舉行，總計12萬195人報名，學測共6考科，考生可自由選考，第1天考數學A、自然。

大學入學考試中心新聞稿指出，考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一），健保卡需有照片才是有效證件，學生證無論有無照片，都是無效證件。

一般考生應試可自主佩戴口罩，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陽性或確診的考生，外出與應試時請全程佩戴口罩，並請至原編配的考（分）區試場應試；考生如有發燒或呼吸道症狀，建議佩戴口罩，若因持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，將安排調整至備用試場應試。

根據交通部中央氣象署天氣預報，學測考試期間氣溫變化較大。大考中心提醒考生適時添加衣物，注意保暖；考生應試時可使用耳塞、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統型暖暖包等，但須配合監試人員檢查，且以進試場後不影響辨識面貌為原則。

113學年學測全面開放考生親友和師長陪考，但大考中心建議COVID-19篩檢陽性或確診者不陪考。

綜合中央社與氣象署預報，今天(1/20) 因鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率增加，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部地區零星短暫雨；溫度方面，北部天氣轉涼，高溫20、21度，台中至台南及宜花東高溫24至26度，高屏27、28度，清晨夜裡各地低溫約17至19度。

氣象署也指出，21、22日寒流南下，北部及宜蘭天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降；23、24日受寒流影響，台灣各地非常寒冷。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，明天(21日) 起「緩進式寒流逐漸南下，明天開始氣溫逐日下降、漸轉冷，23至25日各地氣溫也將降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右。

不過，吳德榮指出，這波強度比2016「霸王級寒流」弱很多，無須相提並論，但天氣由「極濕冷」漸轉「陰冷」，仍應特別注意保暖、防寒害。

此外氣象署也預測，23、24日台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度。22、23日受華南水氣東移影響，中部以北、東半部、南部山區皆有降雨機率，22日晚起至23日，北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區以及23日中南部、花東2500至3000公尺以上高山有降雪機率，路面可能出現結冰、霧淞。