五大國會改革目標刻不容緩　公督盟呼籲藍綠白立委請先合作兌現允諾

第十一屆國會大選結果出爐，各界都相當關注國會龍頭由誰擔任，公 民監督國會聯盟(公督盟)身為國內重要國會監督組織，鄭重呼籲各 政黨先提出下一屆國會改革施政藍圖，停止職位分贓討論， 向全台民眾負責，特別是過去立法院有許多長年病灶尚未割除， 導致國會監督能量低落，傷害台灣民眾權益， 這些改革成為各政黨的選票提款機， 但是在選後卻缺乏跨黨派的實質討論，而無法落實改革政見，公督盟 呼籲各政黨應先針對第十一屆國會改革凝聚共識， 提出具體革新藍圖，而非淪為政治口號， 這樣才有助於台灣民主實質向前邁進。

公督盟理事長曾建元表示：「今日（19日） 公督盟針對國會目前五大病徵， 向新國會三個政黨提出國會改革民間五大解方，經統計，第十一屆國 會改革承諾書共有60位過半數的跨黨派立法委員當選人簽署， 向全民承諾不兼職、不隱匿、不拖延、不黑箱，並本於國會監督角色 ，為人民權益把關，公督盟相信朝野要合作， 國會才能在過往開放的基礎下，打開新的局面， 我們也希望台灣民眾黨在未來扮演關鍵少數的角色， 不要忘記改革初心，讓台灣的立法院朝向文明、陽光、公益、透明、 效能的理想國會邁進！」

公督盟創會理事長／總統府國策顧問顧忠華認為：「 首先很高興國會改革的議題再度成為新一屆國會最先被討論的議題， 國會要發揮制衡監督的功能，必須要有權力（power）， 過去在公督盟的倡議之下有完成階段性的任務， 讓國會議事全面轉播，但顯然這只是改革的第一步， 解決背後的結構性問題，才是國會能發揮功能的重點！ 過去藍綠都有支持聽證調查權的聲音， 應藉由這次機會讓人民知道國會改革不只是政治口號； 另外在本屆大選也很高興看到許多年輕人關心政治， 我認為新國會同樣要加強公民教育的功能， 讓更多人民了解公共政策審議制定的過程。」

超過半數立委當選人支持推動國會改革，請藍、綠、白先合作！

公督盟執行長張宏林表示：「 公督盟提出的五大國會改革訴求不分任何黨派， 也不管是藍綠白誰擔任立法院長， 唯有落實國會自律和強化監督能量，才能向選民完全負責，經統計， 共有60位過半的跨黨派立法委員當選人簽署， 分別是民進黨51位(34位中央黨部代表)、民眾黨7位、 國民黨2位，可見各政黨在國會改革議題上有重要的互信基礎，公督 盟接續將會持續拜會各政黨及新科立法委員， 除了強烈呼籲各政黨尚未簽署第十一屆國會改革承諾書的立委盡速表 態之外，更要求立委當選人要履行選前對人民的承諾， 不要背棄人民對國會改革期待！」

杜絕國會亂象，公督盟提出五大國會改革解方！

在過去幾年，各政黨的立委皆有涉入利益衝突案件中，從 SOGO 立委集體收賄案、詐領助理費爭議、中央民代涉嫌洩漏國安機密… 等，可以看到落實利益迴避，重拾人民對國會的信任， 早已是國會刻不容緩的改革事項！因此，公督盟提出五大國會改革解 方，分別如下：

第一、避免違反利益勾結，落實遊說登記！

公督盟執行長張宏林表示：「 本屆大選不少立委候選人身陷家族土地爭議、農舍爭議， 甚至有現任立委涉嫌潛艦洩密案件，立法委員身為中央民意代表， 理應落實利益迴避原則，若民眾上立法院遊說專區查詢，過去十年， 僅有 53 件有落實遊說登記，身為代表民意的最高民主殿堂， 竟然平均一年不到六件遊說登記案！顯然目前《遊說法》 已經跟現實明顯脫鉤，讓更多不法關說隱匿在國會當中， 因此公督盟呼籲新國會應盡速修正《遊說法》，杜絕黑金政治！」

第二、成為全職立委，不兼任營利組織職位！

公督盟理事潘威佑表示：「立法委員每月從國庫支領「部長級」 的薪水19萬元，同時擁有國家預算和法律的生殺大權，按照《 立法委員行為法》規定， 並未進一步針對兼職營利單位和非營利單位做更進一步的限制， 立委在外兼任董事長、董事等等職務擔任門神， 除了有怠忽職守之虞外，更難逃利益輸送之嫌。 特別是非營利組織在台灣蓬勃發展，但在缺乏管理之下， 很多組織淪為「利委」申請補助的白手套，倘若對於立委兼職， 沒有更完善的規範，對於憲政體制的危害， 可不是以輕鬆可以帶過的！因此公督盟呼籲推動立委專職化， 不得兼任營利職，並公開非營利單位職務給全民知道！」

第三、 嚴審國家預算，不要怠惰拖延！

立法院身為我國最高民主殿堂，代表兩千三百萬台灣人民的聲音， 理應恪守職責，扮演好監督行政部門的角色，特別是預算審議， 攸關人民生活權益！但目前 113 年度編列高達六兆的國營事業預算至今還卡在立院尚未通過， 導致台電、台水、中油… 等國營事業所制訂的新興計畫無法準時執行， 只能沿用去年編列的預算暫行， 可以看出立法院並未有效未人民的荷包把關， 公督盟呼籲新國會要破除陋習，準時嚴審預算，守護國家財政紀律！

第四、避免境外勢力滲透，公開助理聘用資訊！

公督盟理事陳雪梨表示：「根據立法院 113 年度單位預算案，在公費助理編列高達 8 億，卻未依循其他民主國家的做法，定期公開助理聘用資訊， 導致近幾年，國會助理爭議頻傳，現在中國國民黨身為國會第一大黨 ，應拿出國會改革的決心給全民展現！主動公佈公費助理聘用資訊， 並且和民間共同合作推動國會改革！ 公督盟認為公開透明是杜絕腐敗的第一步， 為了避免立法院成為國安破口， 新國會未來應主動公開出國考察報告(含中、港、澳)， 此外也應延續推動「開放國會委員會」成立，接軌國際標準， 深化國會外交！」

第五、強化立院牙齒，避免淪為橡皮圖章！

民間司法改革基金會法案研究員馬千雅提到：「 司改會認為要做好司法改革，國會改革的推動是不可獲缺的一環， 民間監督大法官人選聯盟從2013年成立， 長期倡議立法院人事同意權不要淪為形式審查， 應有至少兩個月的審議期， 並且向外界公佈所提名人選之完整資料及提名理由，以昭公信； 此外司法院釋字第585號解釋說明立院應有國會調查權， 但該則大法官解釋至今已超過二十年， 國會卻遲遲未將國會聽證調查權落實，這裡要呼籲立法院不要自廢武 功，讓人民的聲音消失在國會! 」

國會改革，請游錫堃院長送給台灣人民第十屆任期最後禮物!

公督盟執行長張宏林表示：「 現任的立法委員按照憲法規定是到1月31日才卸任， 目前都是有支薪的狀況， 公督盟認為雖然現在社會更關注下一屆的新國會，但是現任立委還來 得及做好本屆最後一項國會改革， 那就是利益衝突資訊揭露平台上架， 目前立法院的幕僚單位已將相關網站架設好了， 麻煩游錫堃院長推動平台上架，讓立委諸公主動來填寫， 送給台灣人民最後一件民主禮物！公督盟也要呼籲現任的立法委員在 一月底對外上網公開這些重要資訊，或填寫公督盟第十屆第八會期立 委資訊揭露表，讓民眾看見各政黨國會改革的決心！」