新北力推智慧教育　發表「AI塑造的學習未來：教育現場的智慧觀點」新書

新北市教育局今(19)日舉辦｢AI塑造的學習未來 ：教育現場的智慧觀點｣新書發表記者會，張明文局長到場與校長、 教師們及學生暢談AI學習的新觀點並與現場貴賓一起打開「燈書」 ，象徵新北教育在學校師長及家長的齊心下，開啟孩子璀璨的未來。

教育局長張明文致詞時表示，有感於科技改變未來，更可以有效地促 發學生的學習，本書匯集新北市教育現場的經驗，是教師、家長寶貴 的參考指南，期待新北經驗能拋磚引玉，讓更多、 更好的教育創新思維持續推出，讓學生學得更好、更有效率。

本書委由商周文化出版社出版，程鳳儀總編輯也特地到場暢談本書新 觀點。她認為，人工智慧全面融入生活，AI時代下孩子學習面對未 來的種種不確定感，都能在這本書裡找到解方、得到啟發。 這本書從大眾關心與好奇的角度記錄新北市AI科技教育的亮點與突 破性成果。尤其，第一線老師不藏私分享智慧科技教育的重要觀念， 而精通AI教學老師更傳授了最強數位教學工具， 使新科技為教育所用。

記者會現場特別邀請書中幾位主角現身說法。 樟樹國際實中校長陳浩然表示，培養學生的創意是他的辦學理念， 透過「跨域」的課程設計，培育新世代跨域人才。 該校林泰翔同學也說，學校非常鼓勵同學探索興趣，並將興趣、 創意付諸實踐。因他對機器人、無人機、程式設計等領域感興趣， 於上課中學習到許多媒體製作、剪輯實務知識及經驗， 讓他在程式設計競賽中取得好成績，也因這些經驗， 確定未來的職涯發展方向。

曾任地科老師的教網中心何春緣主任，有感於光靠課本是沒有辦法讓 地球科學變立體，她運用《Google天象圖》的免費服務， 讓學生看見來自哈伯望遠鏡的星空衛星圖像， 讓學生瀏覽讓人驚嘆的高畫質天體圖。 學生紛紛截圖拍下不同時段的模擬星空，學生都很興奮， 學習也更主動！

江翠國中吳芳蕙老師長期帶領國中英語輔導團， 她認為雙語教育是讓更多孩子感受英語的應用， 並以國際教育讓學生接納不同國家的文化。 我們的學生英語讀寫能力水準不差，只需在這個基礎上， 打開學生聽說的學習開關，讓外師與校內學科老師協作， 設計出來的雙語課程才會到位。該校九年級蔡宜穎同學表示， 三年來跟著老師、外師、家政老師學習，透過實作訪問店家， 與國外夥伴互動，探討SDGs剩食議題， 讓自己的學習不僅只在課本內，更是實際與世界接軌。

丹鳳高中圖書館宋怡慧主任長期推動閱讀，以她在學校推廣的智慧閱 讀經驗，就算學生習慣用AR、VR、手遊、電子書， 孩子還是要能靜下心來，學習和知識相處，還是要回到「原典」， 用自己的經驗判斷作者表達的意義， 孩子不能一直活在虛擬的世界裡，因為他們最終還是活在真實世界。

教育局補充，新北市專注教育本質，重視學生的品德涵養、適性學習 、科技運用，及國際競合力，以積極完善的政策，成就每位孩子。 本書將鋪貨於各大實體及網路書店，透過新北經驗的分享與傳承， 攜手全臺關心教育的師長、家長及團體，為孩子的未來努力。

《AI塑造的學習未來：教育現場的智慧觀點》新書發表。（圖／新北市教育局）