中華電信連續三年參與「我的法國影展」線上影展

中華電信為影迷謀福利，今(19) 日宣布連續第三年參與由法國國家電影聯盟(Unifrance) 舉辦的「我的法國影展」線上影展( MyFrenchFilmFestival，MyFFF)， 將與法國在台協會及CATCHPLAY共同承辦本屆影展活動， 也是台灣電信業唯一與該線上影展合作的影音平台，MOD、 Hami Video即日起至2月19日於影劇館+ 上架放映由MyFFF評審團精選的25部法語好片， 讓台灣觀眾再度透過光影認識高盧風情的獨特文化與多元魅力， 輕鬆享受一年一度的法國電影盛宴。

「我的法國影展」為世界首創的線上法語影展， 自2011年以突破院線上映的隨選電影形式， 將創作者源源不絕的創意帶給全球觀眾， 合作的線上影音平台已超過70家， 影片字幕更被翻譯成12種語言。本屆影展主題共分作八大單元， 包括榮獲安錫動畫影展評審團獎與新導演發行獎的動畫佳作《 狗和義大利人禁止進入》、台北電影節認證優質作品《千面珍寶金》 等10部劇情長片，以及《科琳的擁抱》、《夾縫人生》、《綠洲》 等15部入選短片。

中華電信MOD與Hami Video「我的法國影展」專區，自即日起上架放映，MOD、 Hami Video用戶免費收看15部入選短片，訂閱影劇館+ 服務可完整觀賞「我的法國影展」專區25部佳片， 喜愛法國電影的影迷朋友千萬別錯過。

新春期間，MOD推出「新春龍厚禮」限時加碼活動， 即日起於網路門市成功申請「MOD家速方案2.0」 且符合新租HiNet光世代300M(含)以上+新租MOD+ 自選餐(自選20)+影劇館+，最高可獲贈1, 300元全聯禮券以及Hami Point 400點，讓您輕鬆在家享受追劇嗑影的娛樂饗宴。