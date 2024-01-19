臺灣企銀2024首檔藝術展　陳仁倩水墨花鳥畫傳遞臺灣之美

臺灣企銀落實藝文推廣，2024年首檔藝術展邀請水墨工筆畫家陳 仁倩，於該行「意象大稻埕」藝文空間舉辦「微有暗香來」個展， 現場展出25幅以花鳥為主軸的創作， 從花朵型態各異的綻放到鳥禽靈動姿態，展現大自然的無限生機， 並將臺灣山地林景、盛產的鳳梨、香蕉等水果入畫， 期望藉由畫作傳遞臺灣之美。

身為七年級的年輕藝術家，陳仁倩長年研習水墨、書法、篆刻， 熟悉古典美學，學生時期即嶄露藝術才華， 滿版工筆畫為她作品的一大特色， 陳仁倩調整花鳥書畫布局較疏的特性，利用遠、 近景堆疊創造構圖層次，用色方面保留花鳥畫濃淡雅緻的經典， 融合傳統與現代，其作品躋身蘇富比拍賣國際市場獲得高度評價， 吸引眾多買家收藏，成交紀錄亮眼。

陳仁倩表示，她以傳統水墨作為媒介注入當代美感， 實現了藝術的跨時代融合，同時不斷創作及鑽研新穎題材， 本身亦投入教學工作，將此項技藝傳承世代並接軌當代， 期望將大眾審美視野帶回過往的雅緻風韻， 讓更多人深入體會藝術的魅力，將傳統之美繼續流傳下去。

臺灣企銀說明，陳仁倩畫風筆觸富麗而不俗氣，承襲水墨畫的經典， 也讓人感受到既有藝術形式的革新之美， 另陳仁倩致力於傳承技藝的使命，彰顯對傳統藝文的珍視和創新。 臺灣企銀未來也將秉持推廣文化發展的理念，定期多元策展， 並持續關注藝術工作者發展、推行藝文活動，實踐企業社會責任。

「微有暗香來-陳仁倩水墨工筆畫展」即日起至3月28日止， 每週一至週五上午9時至下午3時30分， 於臺灣企銀總行一樓營業部大廳(臺北市大同區塔城街30號)展出 ，例假日不開放，歡迎各界蒞臨欣賞。