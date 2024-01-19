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臺灣企銀2024首檔藝術展　陳仁倩水墨花鳥畫傳遞臺灣之美

By 台灣英文新聞
2024/01/19 17:11
陳仁倩畫展新聞圖。（圖／臺灣企銀）

陳仁倩畫展新聞圖。（圖／臺灣企銀）

臺灣企銀落實藝文推廣，2024年首檔藝術展邀請水墨工筆畫家陳仁倩，於該行「意象大稻埕」藝文空間舉辦「微有暗香來」個展，現場展出25幅以花鳥為主軸的創作，從花朵型態各異的綻放到鳥禽靈動姿態，展現大自然的無限生機，並將臺灣山地林景、盛產的鳳梨、香蕉等水果入畫，期望藉由畫作傳遞臺灣之美。

身為七年級的年輕藝術家，陳仁倩長年研習水墨、書法、篆刻，熟悉古典美學，學生時期即嶄露藝術才華，滿版工筆畫為她作品的一大特色，陳仁倩調整花鳥書畫布局較疏的特性，利用遠、近景堆疊創造構圖層次，用色方面保留花鳥畫濃淡雅緻的經典，融合傳統與現代，其作品躋身蘇富比拍賣國際市場獲得高度評價，吸引眾多買家收藏，成交紀錄亮眼。

陳仁倩表示，她以傳統水墨作為媒介注入當代美感，實現了藝術的跨時代融合，同時不斷創作及鑽研新穎題材，本身亦投入教學工作，將此項技藝傳承世代並接軌當代，期望將大眾審美視野帶回過往的雅緻風韻，讓更多人深入體會藝術的魅力，將傳統之美繼續流傳下去。

臺灣企銀說明，陳仁倩畫風筆觸富麗而不俗氣，承襲水墨畫的經典，也讓人感受到既有藝術形式的革新之美，另陳仁倩致力於傳承技藝的使命，彰顯對傳統藝文的珍視和創新。臺灣企銀未來也將秉持推廣文化發展的理念，定期多元策展，並持續關注藝術工作者發展、推行藝文活動，實踐企業社會責任。

「微有暗香來-陳仁倩水墨工筆畫展」即日起至3月28日止，每週一至週五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業部大廳(臺北市大同區塔城街30號)展出，例假日不開放，歡迎各界蒞臨欣賞。

更新時間 : 2024-01-19 18:03 GMT+08:00

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