臺灣集保結算所積極數位創新　112年營運績效卓越

112年金融市場穩定成長，集保結算所在多元服務發揮綜效下，持續數位創新並強化營運韌性，業務成果豐碩。

集保結算所多元創新的組織文化，具備跨領域與轉型的特質，推升市場變革不遺餘力，深獲投資人與主管機關的信任。董事長林丙輝表示，在金管會政策指導及金融業者共同努力下，集保結算所持續推動數位創新服務，營運績效卓越，並布建完善的金融基礎建設，引領金融市場永續發展。

112年集保結算所在有價證券登錄、集中保管、帳簿劃撥及結算交割等核心業務上，積極優化並穩健成長，在創新服務上亦繳出漂亮的成績，重要業務推動項目如下：

一、股東e服務成長快速

股東e服務的「股務事務電子通知平台」(eNotice)112年中上線，投資人熱烈響應，半年來近千家發行公司簽約，占有配股配息公司70.3%。電子投票平台(eVoting)亦於3年內達成電子投票率60%之目標，公司總數、投票筆數及股數皆創新高。視訊股東會平台(eMeeting)提供發行公司便利股東參與股東會管道，112年計有96家公司採用，較前年成長33.3%。

二、境內基金集中清算平台上線

建置境內基金集中清算平台，提供境內基金申購、買回及收益分配等交易資訊及款項收付集中處理機制，透過集中處理、彙整收付，建立基金市場標準化與自動化機制，至今已有14家投信及7家銷售機構加入，基金規模市占率達56%，銷售機構及投信透過平台辦理的匯款筆數平均減少74%，大幅增進市場款項收付效率。

三、開放證券服務上線

集保結算所推動開放證券公開資料查詢新服務，證券、期貨及投信投顧三業別均完成上線，並與3家第三方服務提供者(TSP)合作，提供便利多元的查詢服務。

四、開放銀行持續擴充

集保結算所持續擴充集保e手掌握App連結銀行範圍，投資人可透過集保e手掌握App查詢16家金融機構的存款餘額及交易明細，其涵蓋範圍占全國前二十大金融機構存款餘額逾9成，是國內首創的單一App資產整合服務。

五、集保e手掌握ESG效益顯著

集保e手掌握App成長快速，使用戶數已逾450萬戶，以證券、存款、基金等多元資產一站式的查詢服務，提供用戶便利、快速、即時的使用者體驗，並有效降低紙本存摺掣發及證券商作業成本，ESG效益顯著。

六、ESG IR平台升級

投資人關係整合平台(ESG IR平台)揭露我國公司治理評鑑及全球6大ESG評等機構，對臺灣600多家上市櫃公司的評等，112年發布「ESG評等機構行為準則」，並推出股東會投票逐案揭露服務，提升評等透明度與國際接軌。

七、基金資訊觀測站優化

基金資訊觀測站112年約有179萬次點閱，為加強視覺化及使用者體驗，分階段升級觀測站內容，包含ESG基金、數據與統計、投資教育等以專區式呈現，並且優化搜尋功能及新增互動式圖表，同時推廣定期定額、退休理財及反詐騙等理財教育。

八、基富通證券推廣普惠金融

集保結算所子公司基富通證券，持續落實普惠金融政策，提供友善理財平台並推廣金融理財，平台開戶數達25萬人，基金存量超過1,200億元，皆創新高。

展望未來，集保結算所將持續深化「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的4大願景，深植互利共生的企業文化，並擴大AI應用及數位金融推廣，透過數位發展與資安強化雙軌發展，建構我國數位金融基礎建設，厚實營運韌性，迎向市場變革與永續金融。