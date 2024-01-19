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韓美日連3日實施聯合海軍演習　北韓稱已測試水下核武系統回應

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/19 16:36
北韓去年9月舉行戰術核攻擊潛艦下水儀式（圖／KCNA via 路透社）

北韓去年9月舉行戰術核攻擊潛艦下水儀式（圖／KCNA via 路透社）

為回應美日韓日前所實施的聯合軍演，北韓今日表示，已測試了一套「水下核武系統」。

日本、美國及南韓於14日至17日，於東海實施聯合海軍演習，實施彈道飛彈情報共享訓練等各項戰術訓練。

這場聯合軍演中，日本海上自衛隊派遣護衛艦日向號及金剛號；美國海軍出動卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）、提康德羅加級（Ticonderoga）飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton）、飛彈驅逐艦史特瑞特號（USS Sterett）及紀德號（USS Kidd）；南韓海軍派遣驅逐艦世宗大王號（Sejong the Great destroyer）及王建號（Wang Geon）參加。

北韓官媒朝中社報導，北韓國防部發布聲明指出，這場演習嚴重威脅北韓安全，將採應對措施，針對研發中的「水下核武系統『海嘯-5-23』」在東海執行重要試驗。

北韓國防部對此次軍演強烈譴責，警告韓美日必須承擔此事件造成的「遭難性後果」，強調北韓武裝部隊決不容忍敵人魯莽的軍事對抗狂熱。

國防部指出，北韓水下核子對抗態勢正在進一步完善，其各種海上及水下的應對行動將持續遏阻美國及其盟友海軍的軍事演習。

這套水下核武系統「海嘯」為「核攻擊無人潛艇」，曾於去年3月進行首次測試，朝中社稱，其目的是透過水中爆炸，引發「超強放射性海嘯」，破壞和消滅敵方船艦及主要作戰港口，且該水中攻擊艇可以在任意海岸、港口等投入作戰。
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更新時間 : 2024-01-19 18:03 GMT+08:00

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