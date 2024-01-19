國立東華大學拍照打卡新亮點: 「水映落羽松」、「伊人橋」、「詩經花園」美不勝收

每年秋冬之際是落羽松最美麗的季節是，樹葉由綠轉黃紅，如同羽毛般的葉子，漸層顏色形成的美景，讓人有進入仙境的夢幻fu。

位於花蓮的國立東華大學，目前就是這樣的狀態~~被譽為花東縱谷學術殿堂的東華大學，於2018年11月完成行政大樓與藝術學院間人工河道疏濬工程，約有0.67公頃，整地後命名為「芳澤」。獲林務局花蓮林區管理處捐贈落羽松250株，經6年的照顧養育，目前成長茂盛，蔚然成林，形成「水映落羽松」美景，與「伊人橋」及「詩經花園」，是拍照打卡的好景點，成為東華新亮點。

圖/國立東華大學 National Dong Hwa University

根據東華大學粉專介紹，「詩經花園」內共種植30餘種《詩經》中出現的植物，舉凡桃樹、梅花、木槿、蒹葭、荇菜、松、柏等各種花卉、喬木及水生植物，並規劃有林蔭步道、曲水流觴與假山石洞等諸多勝景。

自「詩經花園」跨越「芳澤」前往藝術學院則是「伊人橋」，取自《詩經．秦風．蒹葭》：「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方」。橋旁還有藝術學院擺設藝術與設計學系之藝術家蔡文慶老師之作品「伊人」(下圖) ，與「伊人橋」相伴，更顯詩意。

圖/國立東華大學 National Dong Hwa University

東華大學校園物種豐富，源自於樹林廣布且有多個人工湖泊，如東湖、華湖、小華湖及芳澤等，可供生物棲居，因此也形成了東華豐富的生物群落。

至於常見的鳥類有環頸雉、烏頭翁、棕背伯勞、紅嘴黑鵯等。湖邊也可以看見貢德氏赤蛙、金線蛙、紅腹細蟌的蹤影，更有海檬果、黃槿、阿勃勒、瓊崖海棠、小葉欖仁、臺灣欒樹等植物，在縱谷中搖曳生姿。

新春假期旅遊，到花東最美麗的東華大學參觀，相信會是讓人非常難忘的一趟旅程。

圖/國立東華大學 National Dong Hwa University