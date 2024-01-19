【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻

泰國 2022 年成為亞洲首個將大麻除罪化的國家，從而衍生出一片大麻盛世，卻也亂象紛陳，去年選出的新政府認為事態嚴重，不能放任下去，1 月 10 日宣布，將禁止娛樂用大麻。想去泰國嗨一下的遊客，恐怕得打消念頭。

大麻除罪之路

泰國 2018 年就已允許醫療用大麻，在前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）執政下，再於 2022 年 6 月將大麻從毒品管制名單除名，允許栽種、交易、使用大麻。

在毒品管制甚嚴的亞洲，身為亞洲首個大麻除罪國家，堪稱歷史性舉措。頃刻間，大麻相關事業如雨後春筍般冒出，大麻零售商、大麻咖啡廳、大麻 Spa 與美容業者百花齊放，清邁與曼谷甚至舉辦大麻慶典，吸引觀光客同歡。

新政府改弦更張

2023 年 8 月，泰國選出為泰黨（Pheu Thai）的賽塔（Srettha Thavisin）為新任總理，他 9 月就矢言，新政府將於 6 個月內「撥亂反正」，取締娛樂性大麻，打擊嚴重的毒品氾濫問題。

根據衛生部 10 日公布的草案，大麻只能作為醫療、健康之用，其餘娛樂性目的全數禁止。吸食者可處 6 萬泰銖（新台幣 52,937 元）罰金，廣告行銷大麻者則會面臨刑期與 10 萬泰銖的罰金。無照種植大麻者，可判 1 至 3 年徒刑，併科 2 萬至 30 萬泰銖罰金。

公眾意見徵詢期將至 1 月 23 日止，政府將研議各方意見後，將法案送國會審查。

產業命運不明

事實上，大麻除罪後，由於法規並未加以完善，漏洞百出，投機客走私廉價大麻等亂象比比皆是，而如今政府立場大扭轉，對大麻產業與相關投資不斥投下震撼彈。目前尚不清楚業者、種植場的命運何去何從，而除了衝擊經濟，簽下的合約如潑出的水，政府恐也會面臨法律爭議。泰國未來大麻網（Future Cannabis Network）即已揚言，要與官方對簿公堂。

全球對大麻的接受度

近年來，在公眾態度轉變、經濟利益考量，與醫療效用獲認可等因素作用下，各地對大麻的接受度有上升之勢。美國許多州、加拿大都已經將娛樂用大麻合法化，創造了可觀營收，荷蘭、葡萄牙也擁抱大麻。

泰國的「髮夾彎」凸顯了文化、政治與社會因素對各國毒品政策的影響。無論是採開放態度的歐洲國家，抑或保守的亞洲國家，都將緊盯泰國措施，汲取寶貴的大麻經驗。

對商賈而言，大麻開放趨勢難擋。力倡大麻除罪化的曼谷大麻企業家 Kitty Chopaka 輕描淡寫表示，無論政府推出什麼新法規，「現在想走回頭路，將大麻列為毒品，都已經太遲了。」

來源：外交家、路透社、CNN