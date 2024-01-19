韓國瑜甩黃國昌提「韓江配」 黃暐瀚稱一舉三效：自信、互補、逼表態

選舉方落幕，立法院龍頭寶座落誰家成三黨競爭焦點。國民黨有意推藍白「韓昌配」與綠營一較高下，韓國瑜表態將攜手江啟臣，黃國昌18日晚間坦言無意副院長之職，並證實不分區立委只當2年。資深媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜率先拋出「韓江配」可謂一舉三效，但韓國瑜的立院龍頭之位尚未板上釘釘。

台灣選後面臨少數總統與立法院三黨不過半的局面，兵家必爭的立院龍頭成舉國焦點。 儘管選前藍白破局，選後一度傳出藍營希望攜手共推「韓昌配」，一舉拿下立法院正副院長職務。然而，國民黨立委當選人韓國瑜18日下午在臉書上公布與同黨立委江啟臣的合影，感謝江同意一起並肩作戰，「韓江配」將攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色。並向民眾黨喊話，稱只要民政黨願意合作，會將副院長一職的搭檔，「優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。」

黃暐瀚今日在臉書分析，韓國瑜率先拋出「韓江配」，一舉三效：一效「自信」、二效「互補」、三效「逼表態」。

「自信」是向各界表達參選立院龍頭之意，副手也已挑選完成，避免黨內雜音，斷絕「韓Ｘ配」的傳言。「互補」是指江啟臣資深，還當過黨主席，政治份量夠，長期在外交委員會耕耘，未來肩負國會外交任務，游刃有餘，是目前黨內的最好搭擋人選。「逼表態」則是江啟臣不但與韓互補，還願意無條件退讓，只要民眾黨願意「藍白搭」，江啟臣立刻讓出副院長的位子。做出這個宣示之後，民眾黨被迫表態，是要接受？還是堅持藍綠都不投？

黃暐瀚認為，如果最後真的「綠白合」，國民黨雖然會失去立法院長的位子，但白營將受「善變形象」所傷，這次大選投給柯文哲的藍營選民，有可能選擇回歸。但他也強調，「政治眼前一寸皆是迷霧，二月一日白營最後怎麼投？誰也不敢說，韓國瑜當立法院長，還不算板上釘釘。」

柯文哲、黃國昌怎看「韓昌配」？

柯文哲17日被媒體問及「韓昌配」時，表情一愣，表示「這實在太有趣了」、「這畫面很難想像」。黃國昌也截圖柯文哲的表情，在臉書發文表態「對於立法院正副院長一職，毫無興趣。」強調自己意在「推動改革法案與強力監督行政部門。」

黃國昌瑜18日播出的「下班瀚你聊」專訪節目中被問及是否想要當立法院副院長，斬釘截鐵地說「不要」，並表示國民黨可能在玩兩手策略，希望引起雙黃內鬥，這些手法在他看來都太「晶瑩透徹」。

主持人黃暐瀚則在臉書表示，黃國昌的「不要」，不是藍白「不可能合作」，而是就算藍綠回應四大改革，達成合作共識，會去「搭擋」的人，也不是黃國昌，他要質詢、他要提法案、他有好多好多的事想做，國昌本人更向他表示，「暐瀚，我去坐在那邊主持議事，幹嘛？」

黃暐瀚也透露，黃國昌也有跟民眾黨簽下不分區立委任期兩年的承諾書，兩年之後將信守承諾離開立院，不排除參選縣市長。眼前重要的事，是重回立院，改革國會，會選擇「財政」或「司法法制」立院委員會。