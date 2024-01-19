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【年後轉職】 資訊軟體、餐飲旅遊求職夯 綠領、AI成新興強產業

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/19 14:39
年後為傳統轉職季（圖／pexels <a href="https://www.pexels.com/zh-tw/@jopwell/" rel="nofollow">Jopwell</a>）

年後為傳統轉職季（圖／pexels Jopwell

龍年新氣象，年後轉職已然開跑，知名求職網站104人力銀行指出，資訊軟體、餐飲旅遊求職人數年增幅分別為18%及16%。104人力銀行資深副總經理陳嵩榮指出，綠領、AI為今年轉職季的新興強職業，寵物產業有望成為下個兆元產業的毛經濟藍海。

年後轉職潮已在醞釀，企業搶人提前固椿，企業徵才標註「年後上班」的工作機會達3.2萬個。104人力銀行指出，年後熱搜三大關鍵字為「年後上班」、「行政」、「業務」。

104人力銀行資深副總經理陳嵩榮指出，綠領、AI為今年轉職季的新興強職業，寵物產業有望成為下個兆元產業的毛經濟藍海，104職場力「百工的一天~轉職任意門」內容策展，綠領職缺包括永續管理師、碳審計師等，由於工作內容很新、也像老闆的幕僚，面試時，需不斷對齊自己和公司的目標方向，避免期待落差，到職後，也需分析趨勢和法規，透過規劃議題，才能把永續的概念落實到日常。

「綠領新貴」歡迎新鮮人！碳權交易所營運每月徵才兩千人 十年成長6.5倍

由行政院國發基金及證交所共同設立「台灣碳權交易所」去（2023）年8月正式營運，永續議題再受關注！104人力銀行徵才資料庫顯示，今年1到5月，平均每月「綠領」工作數有2,000個，電子資訊／軟體／半導體、一般製造業對綠領人才的需求最高、占整體的54%；人才科系要求，電機電子工程相關20.7%最多，其次為機械工程11.2%，另有49.1%不限科系，大學生和新鮮人提早準備永續相關證照、熟讀綠電轉供方案、具備可行性分析和問題解決的提案能力，有望成為綠領新貴！

2024年三大題材：AI、ESG、長照　

企業主管及人資2024最看好三大題材：AI、ESG、長照。AI職務平均月薪5.7萬元，含金量增38%。近期在104人力銀行徵才資料庫中，平均每月有2.4萬個AI工作機會，5年成長29%；以軟體設計、演算法開發、韌體設計工程師為需求大宗。同一種職務，若工作內容描述與AI相關時，平均月薪可從4.1萬元成長至5.7萬元，含金量增加38%，以AI資訊軟體系統類平均月薪8萬元最高。
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更新時間 : 2024-01-19 18:03 GMT+08:00

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