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故宮南北院區春節連假不打烊 龍年揮毫、新年古樂音樂會、國寶佇台南

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/19 14:24
動畫版〈清院本清明上河圖〉（圖／故宮、台南市美術館）

動畫版〈清院本清明上河圖〉（圖／故宮、台南市美術館）

2024 農曆春節將至，國立故宮博物院南北院區自 2 月 8 日小年夜至 2 月 14 日大年初五，春節連假期間天天開館不打烊（除夕 2 月 9 日只到下午 4 時），除了有精采特展，南院 1 月 20 日下午、故宮北院 2 月 4 日上午更舉辦龍年新春揮毫贈春聯活動。

故宮南院 1 月 20 日下午舉辦「神龍舞躍來迎福，南院咚鏘樂踏春」迎春揮毫活動，邀請故宮余佩瑾副院長、書法家蕭吉川、吳輝鵬、余碧珠、施永華及曹淑蕊於博物館 2 樓大廳現場揮毫，民眾可前往領取好運春聯。數量有限，贈完為止。故宮北院 2 月 4 日上午於 B1 大廳，舉辦「甲辰故宮喜迎春」揮毫活動，現場免費贈送春聯斗方。數量有限，贈完為止。

故宮北院即日起推出「神龍蓋印尋寶樂—小故宮新年春聯紅包袋蓋印」活動，2 月 14 日前民眾可至B1兒藝中心，免費索取春聯／紅包袋，蓋上結合故宮典藏龍紋圖像的吉祥印章。另 1 月 27 日、1 月 28 日、2 月 3 日於北院 B1 大廳，熱鬧舉辦「來去故宮寫春聯」親子揮毫活動，每日 3 場，每場 30 人，1 月 19 日上午 10 時開放線上報名。

故宮北院大年初四 2 月 13 日下午於 B1 大廳，舉辦「《海上微光》新年古樂音樂會」，搭配「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」當期特展，邀請新生代古樂團《微光古樂集》演奏歐洲巴洛克古樂，以音符交織的美妙樂章探索大航海時代。

嘉義故宮南院陪民眾熱鬧走春，除了推薦當期特展「神獸現形－文物中的奇幻生物」、「人氣國寶展」、「翰墨空間：情為何物，一往而深」，2 月 14 日前憑蒜頭糖廠五分車當日車票票根或購票證明，可免費參觀故宮南院。春節期間完成闖關任務卡，還可獲得扭蛋機會換取精美小禮物。

響應「臺南 400」系列活動，故宮首度攜手臺南市美術館推出「千載南逢—故宮國寶佇臺南」特展，展出人氣旺旺來的〈清 翠玉白菜〉，以及呼應龍年的〈明 永樂 青花穿蓮龍紋天球瓶〉與國寶玉器〈遼至金 玉龍紋盤〉等 15 件人氣國寶，還有動畫版〈清院本清明上河圖〉、結合 AI 人工智慧沉浸式劇場〈富春印象〉等經典數位作品。

詳情可至故宮北院故宮南院官網。
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更新時間 : 2024-01-19 18:02 GMT+08:00

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