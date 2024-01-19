時代力量募款矢言再戰2026 新任黨主席農曆年後揭曉

2024大選落幕，時代力量政黨票得票率僅2.57%，正式退出國會，也無法獲得政黨補助，面臨財務與地方經營困境，未來動向備受考驗。今時代力量代理黨主席王婉諭今（１９）日受訪表示，除了發動小額捐款，也即將到各地召開座談，凝聚支持者意見與想法，決策委員會儘速完成改選全力備戰，無論是進步改革或2026，時代力量絕不缺席。

曾為國會第三大黨的時代力量，在本次選舉中表現慘淡，政黨票僅獲得35萬3670票，得票率2.57%，未達5%不分區立委門檻，不分區席次掛蛋；因不及3%的政黨票補助款門檻，選後財務狀況相當嚴峻，痛失3席以及立院1黨團，認真做事的法案助理等也面臨集體失業的困境。選後王婉諭率全體決策委員總辭以示負責，該黨也發起募款活動，懇請民眾支援撐過財務危機，並將在全台召開巡迴感恩座談會。

面對選後財務考驗，王婉諭表示，未來會視情況重新調整中央和地方黨部營運模式和人事架構。時代力量近期發起小額捐款行動，期盼藉由每人捐款 200 元，讓未來4年改革力量延續，讓進步價值持續落實。明（20）日時代力量將舉辦黨代表大會，處理改選相關事宜，希望能廣納人才、擴大參與，儘快完成決策委員改選。新任決策團隊預計農曆年後會有初步結果。

王婉諭強調，時代力量仍會全力備戰2026選舉，時力目前仍有六位議員、一位鄉民代表（秀水鄉），新竹更有黨團，包含有一些夥伴仍有意願投入地方選舉，因此不會放棄地方經營，也會努力留下人才，也請所有支持者一起集思廣益，大家可以貢獻所長，讓時代力量能夠在全國議題發聲、地方議題耕耘。

時代力量選後至今收到超過200位入黨申請、數千筆小額捐款，其中超過六成是2000年後出生、25歲以下的新世代年輕人，顯示時代力量對社會大眾、特別是年輕族群，仍具有號召力。

時代力量除了發起小額捐款行動，近期也將舉辦「為時代點一盞燈 讓力量持續發生」選後座談系列活動。今晚起從台北開始，召開第一場選後座談，接下來會陸續在台中、高雄、苗栗、新竹縣、新竹市、花蓮舉辦巡迴，王婉諭和不分區立委參選人傾聽各位時力夥伴的心聲與建言，努力回應人民對第三勢力的期待、積極找回人民對時代力量的信任。

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