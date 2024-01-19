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【中國就業困境】中年轉職難逃35歲魔咒 青年失業率謎之定義

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/19 11:58
2024年1月16日，北京地鐵通勤民眾。（圖／路透社Florence Lo）

2024年1月16日，北京地鐵通勤民眾。（圖／路透社Florence Lo）

中國去年 8 月起「蓋牌」青年失業率，17 日重新公布「優化」後的統計數字，惹來網友嘲諷。但除了年輕人，其實更焦慮的，是 30 多歲的年齡層，在「35歲魔咒」陰影下，愈來愈多尚未到不惑之年的民眾，已經沒了轉職希望。

日經亞洲報導，今年 35 歲的廣東趙姓男子，最近面試遭拒，對方直截了當以年齡作為拒絕理由，「我們只找 1990 年後出生的求職者。」在汽車業工作的他，去年辭職尋覓待遇較好的工作，不料迄今苦無機會。儘管中國電動車產業風風火火，他發出的許多求職信，卻盡皆石沉大海。

根據人力資源公司智聯招聘（Zhaopin）2023 年 4 月公布的調查，85% 民眾表示，35 歲是職涯障礙，一旦跨越了這條界線，想保住飯碗、覓得新職，都有困難。網路、金融、汽車業尤然。

因經濟疲弱而獲利不佳的企業，為了削減勞動支出，將腦筋動到解雇 30 至 40 多歲的職員，改聘廉價的 20 多歲勞工。如此一來，不僅能減少薪資開支、換來新鮮的肝，還能從地方政府獲得聘用大學畢業生的補貼。

CNN 指出，放眼中國求職網，多的是擺明不要 35 歲以上人士的職缺，去年 6 月連寺廟招募和尚都要求「低於 35 歲。」民間如此，官方亦然，部分中國政府直言，不聘 35 歲以上的公務員。

一篇網路流傳的文章犀利點出，「35 歲辭退嫌老，60 歲退休嫌早。」「人生遠離房、婚、孩、車、堵、毒。幸福、自由、時間，全是你的。」

30 歲以上的人在掙扎，30 歲以下的世代也沒好過。中國在停止公布青年就業率半年後，17 日終於「亮牌」。根據國家統計局，日後將按月發布不含在校學生的 16—24 歲、25—29 歲、30—59 歲勞動失業率，以精確反映進入職場的就業情況。依此算法，2023 年 12 月的失業率分別為 14.9%、6.1%、3.9%。

國家統計局長康義說明，中國青年受教育年限在不斷提高，但多數青年 24 歲時剛畢業不久，尚處於擇業期，一些人未就業或者就業不穩定，但到 29 歲就業情況就會趨向穩定。社會各界非常關心青年就業情況，因此增加發布 25 至 29 歲的勞動力失業率。

微博民眾酸：「連統計局都一致認為就業門檻是研究生起了」、「定義權在他們手裡」、「靈活統計」、「只要失業了就是在校生唄」、「你以為是統計學，其實是政治學」。
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更新時間 : 2024-01-19 18:02 GMT+08:00

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