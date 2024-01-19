【看展指南】誠品畫廊新年首檔特展！編輯精選壓箱寶台灣樸素藝術代表、中西合璧先驅都在這

誠品畫廊自1989年成立以來，累積了豐厚的典藏，2024 年首檔展覽「一件」（ One Piece）拿出鎮館壓箱寶，逾20件展品皆為畫廊典藏，分別以兩個檔期展出，首檔展出藝術家包含林淵、「老頑童」劉其偉、司徒強、趙春翔、日本藝術家森博幸、攝影家野村佐紀子等，展期自即日起至2月3日，不知道從何看起的話，編輯幫大家精選出必看作品，整理藝術家生平，逛完畫廊還可以去旁邊的成真咖啡吃舒芙蕾喔！

林淵

台灣樸素藝術石雕家「淵仔伯」為南投縣人，活躍於1980年代，於埔里鎮牛耳石雕公園有專屬美術館佔地三公頃，繪畫及主雕主題包含人物、動物及神話，畫風充滿童趣隨心所欲自然不做作，從小就有收集藝術品習慣，從務農生活退休後開始自學雕刻，他以說故事方式介紹自己作品，有些是中國民間傳說，有些則是他杜撰充滿想像力，林淵在牛耳石雕公園最大的作品是236塊巨石堆積而成的「仙梯」，他稱是要用這梯子讓他幻夢中的「石仙姑」往返於天宮與埔里之間，最後因長年製作石雕肺部出現鈣化，於1991年因胰臟癌病逝，此次於誠品畫廊展出的動物繪畫線條奔放，用色自由純真於展場脫穎而出。

森博幸

日本藝術家森博幸1982年出生於福岡，以摔角文化為題創作，受到日本傳統繪畫風格影響，他的作品常見日本畫中的「金雲」，寓意空間的廣闊和時間的流逝，也營造畫面空間感，好像選手在雲端裡摔角，除了幽默還增添一絲浪漫，雖然摔角是很man的運動，但透過森博幸視角變得溫柔有趣。

司徒強

藝術家對於色彩與光影的掌握，以及寫實技巧折服觀眾，其用色及營造的氛圍展現中國文學中的古典意境，詩意場景充滿濃厚的情感，至90年代他融會貫通「照相寫實」與「抽象表現」，甚至「最低極限主義」的美感經驗後，成就他獨樹一幟的東方浪漫風，跳脫平面繪畫限制使用乾燥花、電線、燈泡等複合媒材增加作品深度及廣度，尤其是玫瑰花瓣的使用，雖然在畫面中凍結已成永恆，但仍讓觀眾不免回想逝去的凋零愛情格外引人惆悵。

松浦浩之

畫廊VIP室裡牆上的動漫風制服妹等四幅作品來自松浦之手，藝術家曾從事平面設計後來因想「百分之百按照自己想法」的欲望開始投入創作，卡通造型、平塗繽紛色彩為其知名風格，他以「角色」為題將故事性融入作品裡，同時在畫面中僅局部呈現「角色」的表現手法，讓觀者在觀看作品時有無限的想像空間。

劉其偉

在畫壇被封為「老頑童」的劉其偉1912年出生於福建，原名藝術創作以水彩畫和混合媒材為主，以探索非洲、大洋洲和婆羅洲等地之原始藝術著名，包括藝術教育、理論與文化人類學等領域的著作豐富，致力以藝術推廣對自然的熱愛和自然生態保育， 1945年赴台灣擔任工程師，曾於台北中山堂舉辦畫展，籌組「聯合水彩畫會」（今中國水彩畫會）。2002年因心臟主動脈剝離世，享年90歲。

趙春翔

藝術家於1910年生於中國河南，在林風眠、吳大羽、潘天壽等大師指導下奠定基礎，於1954年與李仲生、朱德群等台北舉辦現代畫聯展開啟台灣現代藝術發展，之後旅居西班牙、巴黎等歐洲城市，1958年落腳紐約，1991年於台北過世，享年81歲。

其畫風結合中國傳統水墨書道及西方現代造形，為「中西合璧」代表藝術家之一，融入中國易經思想，把玩八卦、太極、幾何圖形等圖騰爐火純青，其大膽風格引起爭議，作品曾獲紐約大都會藝術博物館、北京中國美術館、台北市立美術館等知名藝術殿堂收藏。

「一件」展覽共分兩檔展期，接下來展出的藝術家包含趙春翔、王萬春、朱哲良、郭娟秋、董心如、楊炯杕、馬文、張銀亮、李艾晨、曾以霆，以及瑞士籍的杜菁蘭（Nicole Dufour）等，將於2月17日至3月30日登場。

以上圖片由畫廊提供