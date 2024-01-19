拚立院龍頭韓國瑜強調與江啟臣雙進雙出•保留合作空間　民眾黨：不會私下協商或利益交換

首次發稿: 2023-01-19 15:29

國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態要與國民黨立委江啟臣搭檔，參選立法院正副院長，韓國瑜今天(19日) 也宴請黨內立委當選人，韓國瑜說，他跟江啟臣會堅定雙進雙出，迎接立院正副龍頭挑戰；但他也說，如果能夠藍白合，江啟臣願意讓，這已是最大的善意。

國民黨2024不分區立委當選人韓國瑜昨(18日)宣布與國民黨立委江啟臣，搭檔角逐立法院正副院長，今天中午隨即在台北宴請部分國民黨立委，引發關注。

中央社引述韓國瑜在會後受訪表示，這次與江啟臣搭檔角逐立法院正副院長，有與國民黨主席朱立倫溝通過，而黨中央也能理解這樣的想法跟理念。至於現在傳出國民黨立委傅崐萁也有意爭取立院龍頭，對此韓國瑜僅說，對個人想法不予評論，聯手是希望煥然一新，要做全民立法院，帶動國家前進。

韓國瑜說，他與江啟臣聯合發表的臉書說的很清楚，他們有最大的誠意扮演好忠誠的反對黨，800萬名台灣民眾期待他們能扮野忠誠反對黨，監督執政的民進黨。

既然他與江啟臣聯手，也跟民眾黨講的非常清楚，如果能夠藍白合，江啟臣會立刻讓出，這都已經釋出最大的善意，而且是真誠、不虛偽的。

韓國瑜表示，他與江啟臣會堅定攜手、雙進雙出，就這組合來迎接立法院正副龍頭的挑戰，也尋求最大的支持。他也強調，他與江啟臣會雙進雙出，是核心的理念。

與會的國民黨立委賴士葆則說，餐會氣氛非常好，共識就是往和諧的方向走，讓立法院正副院長的產生單純化，單純化就是一個組合，叫做「韓江配」。至於藍白合是否確定破局，賴士葆表示，還在努力當中，這他不知道。

另一位國民黨立委當選人李彥秀表示，一切會以黨的團結、和諧為最大前提，來處理未來黨團的運作，包括立法院正副院長，國民黨的每一個動作，要符合人民的期待。

另一方面, 媒體人黃暐瀚透露，早在「韓江配」出線前，黃國昌就表明進國會是要質詢、提法案，無意爭取副院長一職，甚至已經簽署2年後離開立院的承諾書，未來打算挑戰縣市長選舉。

首次發稿: 2023-01-19 12:13

【國會改選】國民黨拚立院龍頭韓國瑜呼聲高•保留合作空間

民眾黨：不會私下協商或利益交換

立法院將於2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲18日表示，針對立院正副院長選舉，民眾黨已提出想法，有志競選者應致力推動國會改革，這是民眾黨集體意志，不會因為任何人的遊說而改變。

國民黨成為國會最大黨，未來立法院正、副院長、黨團幹部由誰出任，備受關注。據了解，不分區立委當選人韓國瑜參選院長呼聲高；黨團總召部分，資深立委林德福、賴士葆、江啟臣都被點名，黨團書記長目前則有立委萬美玲表達意願。

2024大選落幕，國民黨獲得52席，成為國會最大黨。為因應2月1日立法院正、副院長選舉，國民黨預計在1月22日舉行新科立委座談會；1月30日舉行新會期黨團三長改選暨下屆正、副院長候選人假投票。

中央社引述國民黨黨內人士指出，目前院長人選，韓國瑜的呼聲高；至於立委傅崐萁則是在選後送花祝賀當選的藍委，也被解讀是在為爭取立院龍頭做準備。

新會期的黨團三長將由誰擔任總召帶領黨團，同樣值得注意，據了解，過去曾擔任總召的林德福，以及擁有豐富經驗的資深立委賴士葆都是黨內點名的對象；在中生代方面，同樣也擔任過總召的江啟臣，以及不分區立委當選人柯志恩，也是黨內期待的人選。

至於書記長部分，萬美玲已表達意願，有意爭取下會期的國民黨團書記長一職，黨內人士也透露，除萬美玲外，立委洪孟楷也傳出有意爭取。

此外，重回立法院的立委當選人李彥秀，也同樣被黨內看好，能擔任黨團幹部，帶領國民黨衝鋒陷陣。李彥秀則表示，不論在哪一個角色，絕對是全力配合黨團的運作，讓國民黨更有戰力。

國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態與立委江啟臣搭檔角逐立法院正副院長，但也保留與民眾黨合作空間。民眾黨回應，期待兩大黨具體回應先前提出的4大訴求，民眾黨不會與個別候選人私下協商或利益交換。

韓國瑜18日在臉書上表示，將與國民黨立委江啟臣搭檔競選立法院正副院長，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的「立法局」。

韓國瑜也指出，他清楚需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬名選民所作出的神聖承諾，江啟臣答應合作，仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。

對此，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，民眾黨已提出多項國會改革訴求，期待兩大黨推派有意願參選立法院正副院長者，具體回應民眾黨提出的4大訴求，作為後續參考依據。

楊寶楨強調，民眾黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。

此外，民眾黨不分區立委當選人黃國昌也透過聲明表示，感謝韓國瑜與江啟臣的好意，民眾黨目前最關心的是落實國會改革，強化國會對行政權監督的制度性能量，達成有效制衡民進黨政府之目標，期盼國民黨有志於立法院正副院長者，能具體回應民眾黨提出的國會改革4大訴求。

民眾黨主席柯文哲18日晚間在臉書發文表示，大選結束後第5天，民眾黨持續選後檢討會議。針對立院正副院長選舉，也已經提出想法，有志競選者應致力推動國會改革，而非只求落實黨意，「這是我們集體意志，不會因為任何人的遊說而改變」。

此外，柯文哲指出，民眾黨沒有在校園推「小草識別證」，滿16歲的中華民國國民，可自己從民眾黨官網申請入黨，他相信支持者能即時找到正確資訊，辨別真偽。

柯文哲表示，在社會中假訊息不可能100%絕跡，但民眾可以培養自己的查核能力，當集體國民素質提升，就能變成不怕假訊息的「韌性社會」。