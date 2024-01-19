【國會龍頭改選】卓榮泰澄清: 賴清德未派他進行任何工作　柯建銘：看起來3黨會自推人選

媒體報導，總統當選人賴清德指派前民進黨主席卓榮泰協調國會龍頭改選等相關事宜。卓榮泰18日深夜發表4點聲明強調，賴清德未曾指派他進行任何工作。

卓榮泰亦指出，他從未涉及告知民進黨黨團關於推派人選參選立法院長、副院長之事；這項報導未經向他本人查證，內容明顯有誤，令人遺憾。

上報18日報導，選後總統當選人賴清德指派前民進黨主席卓榮泰，協助國會龍頭改選事宜。卓榮泰已經告知民進黨團將推派游錫堃參選立法院長，副院長傾向現任的蔡其昌；游錫堃方面也找來正國會子弟兵協助奔走，要朝綠白合作等三套劇本推演。

卓榮泰18日晚間在臉書發文表示，因這篇報導指名道姓，所以他必須嚴正澄清。他首先指出，賴清德總統當選人並不涉入立法院院長選舉事宜，因此未曾指派他進行任何工作。

卓榮泰在聲明第2點表示，他從未涉及告知民進黨黨團關於推派人選參選立法院長、副院長之事。

第3，黨團自主一向是立院黨團運作的模式，一定會經由內部民主，遵守共同決議，並不會受外部主導。

第4，這項報導未向他本人查證，內容明顯有誤，令人遺憾；請發布者應即時更正，以正視聽。

立法院將於2月1日舉行立法院長選舉，民進黨團總召柯建銘18日稍早受訪表示，3黨看起來都會自推人選。中央社報導，據悉民進黨團將於29日召開黨團會議，當天將拍板正、副院長參選人選。

2024年立委選舉落幕，新國會呈現3黨不過半。對於立法院長選舉，民進黨立法院團總召柯建銘17日受訪說，選立法院長是要選國家、立法院門面，如果藍白要合作的話，就自己去藍白合，但也不無可能民眾黨會推出正副院長候選人，自己投自己。

不過，國民黨不分區立委當選人韓國瑜18日在臉書上表示，將與國民黨立委江啟臣搭檔競選立法院正副院長，「韓江配」引發各界關注。

柯建銘認為，民進黨早就知道要如何因應，看情勢發展就是各黨自己投自己，朝小野大局面，憂心放在心裡、笑容放在臉上，而大家也清楚未來新國會的結構，3黨看起來都會自己推出人選，而民進黨團依舊由現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌「堃昌配」續戰。

此外，據了解，民進黨團將於23日舉辦第11屆新科立委共識營，屆時民進黨總統當選人賴清德將出席，民進黨團也將於29日舉行黨團會議，將拍板角逐立法院正副院長選舉的人選，並決定新一屆的黨團幹部等。

2024年總統、立委選舉結果13日出爐，民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴當選新任正副總統，國民黨雖然輸掉總統大選，但成功翻轉部分立委選區，成為國會最大黨，加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現3黨不過半局面。