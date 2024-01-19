【史上最重】臉書侮辱王室獲罪 泰國30歲男子被判50年徒刑

侮辱王室在泰國是重罪，一名男子因臉書貼文批評王室，18 日被判處 50 年徒刑，是惡名昭彰的冒犯王室法（lese majeste laws）實施以來，最重的一次判刑，後半輩子恐怕都得在牢獄中度過。

BBC、衛報、路透社報導，30 歲的 Mongkol Thirakot，3 年前因相關指控被判 28 年，但上訴期間，又添 11 樁罪名。法院指出，他有 27 篇 Facebook 貼文違法，加上 22 年，共求處 50 年刑期。此案仍可上訴。

Mongkol 是一名網路服飾業者，其批評內容並未揭露，而依慣例，泰國法官會依據貼文，每多一篇就再加罪名。他是於 2021 年一場要求釋放政治犯的抗議活動中被逮。

2020、2021 年，泰國陷入大規模民運活動，訴求之一便是修改備受爭議的侮辱王室法規。就在 17 日，一名當年示威運動的領袖、律師 Arnon Nampa，也因冒犯王室罪，刑期從 4 年增至 8 年。

在泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）2019 年初掌權時，冒犯王室法暫時凍結，但自 3 年前學生走上街頭疾呼王室改革後，法律再度恢復施行，且力道有過之而無不及。根據泰國法扶團體泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights），2020 年以來，至少 262 人獲罪。

泰國憲法法庭將於本月稍晚就前進黨（Move Forward）是否必須解散進行宣判。前進黨去年在國會大選中大有斬獲，政見之一就是修改冒犯王室法。保守派批，此舉無異於意圖推翻泰國政治秩序。