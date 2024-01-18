肌膚脫屑要勤擦保養品？醫：這種膚況太滋潤恐加重病情

秋冬換季之時，忽冷忽熱的天氣導致肌膚狀況百出，乾燥脫屑、又刺又癢好不舒服，開業醫美診所陳映瑜醫師透露，臉上有白色屑屑不一定是乾燥，若沒有搞清楚自身膚況，胡亂擦保養品反而可能加重病情。

搞不清楚肌膚問題，胡亂保養，當心膚況惡化

陳映瑜表示，乾燥的皮膚的確比較容易造成表皮脫落形成皮屑，但不代表所有的皮屑都源於肌膚缺水，最重要的是要排除疾病發炎的可能，例如異位性皮膚炎與酒糟，兩者都可能產生皮屑，對於前者而言，保濕的確是日常照護的一大重點，但對於後者反而可能加重病情，產生「太滋補」的情形。

想要光澤感就要勤勞保濕？醫：並非絕對

比起暗沉的肌膚，紅潤且透亮的膚色看起來總是更加健康有朝氣，但想改善膚況卻並非想像中單純。陳映瑜說明，撇除疾病因素，常見的問題仍包含色素不均、毛孔紋理不平整、角質代謝異常與皮膚乾燥等等，必須根據每個人的狀況，選擇適合的處理方式才能逐步重拾健康肌膚。

只要是保濕成分就有效？許多產品無保濕功效

市面上標榜保濕的產品這麼多，它們都具有保濕功能嗎？陳映瑜提到，就生理而言，人體皮膚最重要的保濕成分包含：天然保濕因子（Natural Moisturizing Factor，NMF）、醣胺聚醣（Glycosaminoglycan，GAGs）以及神經醯胺與膽固醇等等，多數外用產品僅具有「潤滑與安定」肌膚的能力，並非實質上增加有效保濕成分，即使產品宣稱含有玻尿酸等醣胺聚醣成分，也受限於肌膚屏障而無法被人體吸收利用。

究竟該如何保養才能擺脫肌膚乾渴、缺乏光澤感的窘境呢？陳映瑜醫師表示，對於真正皮膚乾燥的族群，補充流失的玻尿酸是關鍵，除了可選擇醫療級的水光機進行保養，日常則建議「多層次補水」的保養方式。

第一步要確保攝取足夠的水分。每人每日平均水分建議攝取量隨體重與活動量而不同，根據國民健康署建議，每日應攝取至少1500毫升開水。第二步可於每日盥洗後擦上薄薄一層保濕產品，成分應以單純為佳，避免不必要的肌膚刺激。