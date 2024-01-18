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半月內兩起 雲林肉鵝場爆H5N1禽流感 1477隻遭撲殺

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/18 19:43
雲林縣東勢鄉1肉鵝場今（18）日確診H5N1，殺1477隻肉鵝。（圖／雲林縣動植物防疫所）

雲林縣東勢鄉1肉鵝場今（18）日確診H5N1，殺1477隻肉鵝。（圖／雲林縣動植物防疫所）

雲林縣東勢鄉1肉鵝場日前發生鵝隻異常，經通報後今（18）日確診H5N1，雲林縣動植物防疫所立即撲殺1477隻肉鵝；由於案發場1公里內有另一場肉雞場在月初時爆發禽流感，初步懷疑感染源與地緣有關。

雲林縣動植物防疫所表示，肉鵝飼主14日發現36日齡的肉鵝攝食異常，伴隨大量死亡，向防疫所通報採樣化驗，今天確診H5N1（高病原性禽流感），執行1477隻肉鵝之撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。

雲林縣動植物防疫所說，今年1月以來有2場禽流感都位於東勢鄉，另一場為肉雞場，5日爆發禽流感，撲殺1萬9100隻肉雞，因2禽場距離約1公里，懷疑感染原因與地緣有關。

縣長張麗善表示，氣候不穩定且偏濕冷狀態，為禽流感好發季節，將持續每日派員進行該區域之公共環境消毒作業，降低環境中病毒數量；另提醒禽農務必加強禽舍通風保溫工作，並維持防鳥設施正常運作，避免飼養家禽與野生鳥類接觸，持續提高警覺，落實門禁管制管理工作。

防疫所所長廖培志指出，近期高病原性禽流感疫情有逐步升溫趨勢，且 H5N1亞型高病原性禽流感病毒透過候（野）鳥遷徙將禽流感病毒傳入禽場風險仍高。請縣內禽農務必加強禽舍保溫工作與防鳥設施，盡速修繕破損之圍網，加強場區內外清洗、消毒工作，務必落實生物安全防疫。

防疫所進一步呼籲，禽流感好發時期，養禽業者應積極配合各項疾病監測並依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項軟、硬體生物安全防疫措施，持續提高警覺，即時通報可疑疫情，以防範禽流感病毒散播風險，齊力降低禽流感發生機率。
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