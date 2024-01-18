多扶假期深耕無障礙旅遊榮耀不斷 2024多扶全力開拓樂齡及銀髮家族服務

2016年多扶假期成立時，累積多扶接送十餘年來「無障礙接送服務」經驗，成為全國第一家能夠完整服務「銀髮旅遊」、「家庭旅遊」和「輪椅旅遊」的旅行社。2023年迎來深耕無障礙旅遊成果豐碩榮耀的一年，接連獲得交通部觀光署「凰金Golden years」樂齡遊程認證，以及中華民國旅行業品質保障協會金旅獎【優旅選】，並成為「2025雙北世界壯年運動會」指定合作旅行社等殊榮。2024年開年再度傳來超級的榮耀，多扶假期總經理吳孟玲榮獲交通部觀光署第一屆台灣觀光金獎，這是台灣大觀光產業的最高榮譽！

多扶假期總經理吳孟玲能從全台超過4000家的旅行社，超過上萬名的旅遊從業人員只選出50位金獎的競爭中脫穎而出，奪得主管類金獎，充分展現出吳孟玲在服務樂齡族、銀髮家庭及輪椅朋友無障礙旅遊的深厚實力。近年來，吳孟玲帶領多扶假期與花蓮縣政府合辦花蓮無障礙旅遊及旅遊管家培訓、與新北市政府承辦銀髮無障礙暢遊國際平溪天燈節、連續六年承接新竹市無障礙微旅行，並自2013年起連續11年在大甲媽祖遶境的年度盛事中與大甲鎮瀾宮聯合策畫了無障礙遶境祈福小旅行，讓更多行動不便的輪椅朋友與長輩們皆能親臨現場鑽轎底求平安。在吳孟玲帶領下，多扶假期屢屢用創新、貼心、細心的行程安排，成為台灣無障礙旅遊最專業且最讓顧客安心的旅遊品牌，獲得第一屆台灣觀光金獎實至名歸。

秉持多扶假期落實「全家歡樂在一起」的精神，2024年啟動【樂齡樂遊系列】，旅遊國度將從台灣延伸到日本、韓國、澳洲、歐洲及非洲等等，精心規劃每個細節，安排緩步深度慢遊行程，讓樂齡族能輕鬆享受旅程。而多扶更獨家在每個行程安排服務經驗豐富專業「無障礙旅遊管家」隨團服務，貼心照護每一位團員需求，行程安排精彩紮實，希望讓參加的樂齡族甚至是全家大小都能享受一趟美景美食精彩旅程。

多扶旅遊在櫻花盛開時節推出三月日本京阪賞櫻、四月日本北海道賞櫻行程；五月日本北海道無障礙、六月日本京阪無障礙行程也精彩推出，不只行程紮實有料，同時更不惜成本安排旅館連住免奔波的行程，希望讓每一個同行的多扶團員，都能留下合家歡樂的回憶！