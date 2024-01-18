兩日限定！台南遠東香格里拉醉月樓餐酒會 穿越時空品味經典雋永上海菜X 全球最受讚譽日本秩父威士忌

想體驗非凡餐飲饗宴，餐酒會絕對是美食家的首選！ 2024年開春之際，台南遠東香格里拉特別邀請對究極美饌、稀有食材如數家珍的遠東香格里拉飯店廚藝總監劉冠麟，1月27日及28日於「醉月樓」呈現獨具匠心的上海美食哲學「麟式饗宴」，以十五道經典佳餚搭配三款日本秩父威士忌透過視覺、味覺、嗅覺的享受，盡情沉浸在優雅的美食與威士忌融合。兩場晚宴，限量席次，每人2,988元+10%。詳情請洽 (06)702-8856。[飲酒勿開車，未成年請勿飲酒]

中華美食第一人，星級大廚幕後推手Eddie

畢生致力宣揚美食文化的推廣

想吃到遠東香格里拉廚藝總監劉冠麟(Eddie)的菜，若不是名門政要的座上賓，就得在全球香格里拉酒店所舉辦的老饕級私廚餐會才能品嘗得到。溫文儒雅、說起話來不急不徐是Eddie給人第一印象，每當聊起美食時，總是讓人折服於他對料理的熱情。鑽研廚藝近四十年，尤其對中華美食更是如數家珍，每一道看似簡單的佳餚，他都熟知其背後典故或歷史淵源。Eddie的精湛廚藝受到法國知名三大美食協會的肯定-「藍帶騎士協會（Cordons Bleus）」台灣地區的副總裁、「名廚藝術協會（Escoffier）」台灣地區的副總裁，以及「美食家協會（Chaine des Rotisseurs）」餐飲大使台灣第一位得獎者，他更以獨到見解精確掌握中餐廚藝精髓與趨勢，多次引領中式餐飲話題，包含引進全聚德、便宜坊、厲家菜等知名餐飲美食節。

世界最受推崇威士忌品牌

日本威士忌新世代領導者秩父蒸餾所

秩父蒸餾所創辦人－肥土伊知郎 (Akuto Ichiro) 成長於製酒世家，對釀造擁有深厚的情感並致力研究，在埼玉縣秩父市獨立打造秩父蒸餾所，產量小而質精，出產的威士忌皆令人驚艷，更在2021年榮獲Drink International主辦「世界50大最受推崇的威士忌品牌」第九名的肯定！為了製作高品質的威士忌，其使用罕見的水楢木製發酵槽（日本獨有橡木），並堅持以需耗費大量人力且生產量少的傳統技術-「地板發芽」（Floor malting）使原料的大麥發芽，製作成麥芽，在未經冷凝過濾、未用焦糖上色的威士忌，加入冰塊後，穀物口感微甜、香氣細緻。此次盛會，「秩父」特別獻上三款經典威士忌，分別為白葉(Ichiro’s Malt and Grain)、綠葉(Ichiro’s Malt_Double Distilleries)與金葉(Ichiro’s Malt_MWR_Blended Malt Whisky )，口感由清爽至醇厚。

網羅政商名流最愛經典佳餚，觸動味蕾感動的饗宴

此次，「麟式饗宴」所呈現的高檔且經典的上海菜，首先是精緻六首碟，以一菜一道呈現六種風味別具的開胃前菜，其中五香燻魚用了巴掌大的小鯧魚，雖帶燻字，卻無燻製之實，是先醃再炸，最後浸泡滷汁入味而成，香酥甜膩；梅汁紅柿外型似盛開的玫瑰，上桌後澆淋以台南百年蜜餞老店正合興的烏梅做成的醬汁，精妙刀工刺激感官；及江浙名菜花雕醉雞精選台灣土雞肉加入老母雞湯、花雕酒醃製一日，肉質鮮嫩、酒香撲鼻！

主菜則包含上海菜系濃油赤醬代表上海鮑魚紅燒肉，選用鮮美四頭鮑搭佐肥瘦適中黑毛豬五花，口口盡是脂香；功夫料理清燉蟹粉獅子頭，則以大閘蟹粉拌入肉質Q彈五花肉，注入老母雞上湯煨煮，湯鮮味美；主廚獨門招牌松茸蟹粉焗蟹蓋，手拆花蟹肉絲口感鮮甜，搭配洋蔥、松茸與大閘蟹粉，入口鮮香甜潤！整套菜單，由頭盤、主菜到甜點共足足十五道，完美演繹Eddie爐火純青的精湛廚藝，無論是炒、㸆 、燉、燻、煨、蒸，絕對讓饕家完美體現上海菜精妙的飲食藝術。