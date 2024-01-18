JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理 特別獻上「新春懷石料理」

位於台北市的JR東日本大飯店旗下的HAYASE日本料理，榮耀擁有三十五年歷史，它座落於飯店B1樓，是一家極具日本風情的料理殿堂。以仙台城堡小鎮為主題，HAYASE將戰國時期武將「伊達政宗」的盔甲複刻成真實尺寸，巧妙地裝飾在餐廳門口，猶如時光隧道，引領客人穿越時空。

進入餐廳，映入眼簾的是懷石料理區、割烹用餐櫃枱和鐵板燒用餐區。其中，割烹用餐區環繞著師傅的餐檯，使用餐的同時能親身欣賞到如藝術一般的廚藝技巧。擁有65個座位和六個包廂，提供更私密、舒適的用餐環境。

正值日本新春佳節，JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理割烹特別呈獻了別出心裁的「新春懷石料理」，套餐價格3500元起，將日本的年節風情及吉祥祝福融入每一道菜式中。先付的「帆立貝松前漬」以北海道松前產的昆布進行醃製，呈現出豐富多層次的口感。而前菜「發財盛合」包括八款象徵財運的菜式，每一道菜都象徵著繁榮與好運。

此外還有日本新年必吃的麻糬製作成的椀物「雞肉雜煮、白味噌湯」。烏賊包裹著蛋黃、蘿蔔泥及鮭魚卵攪拌而成的餡象徵多子多福的「鮪魚、鯛魚松皮造里、子寶烏賊」。燒物的部分，料理長準備了「金目鯛西京焼」，以西京白味噌進行醃製，搭配蘿蔔絲製成的菊花醬子，味道香濃。煮物「銀鱈煮付」則選用日本進口的銀鱈，濃郁的湯汁使魚肉更加美味。揚物「松葉蟹錦揚」則以選用了松葉蟹三個部分，有蟹腳、蟹螯和蟹肉等製成蟹肉可樂餅，或搭配五色米果，鮮香而美味。

止肴「鮑和魚翅琥珀凍」以鮑魚湯汁、燙過的活鮑魚薄片和柴魚高湯煮過的魚翅製作琥珀凍，細緻可口。食事的「伊勢海老袱紗丼」則以龍蝦肉、長蔥、美白菇和蛋液絲滑地舖在米飯上，並搭配用龍蝦頭煮的味噌湯。最後，以本季草莓慕絲甜點搭配手刷抹茶，為餐宴劃上美好句點。

日籍料理長郡司行雄擁有超過25年的專業經驗，專攻傳統日本料理。他曾於日本專門店深耕，並於仙台一家歷史悠久的老店擔任料理長，磨練出精湛的廚藝技巧。2015年，他加入JR東日本大都會大飯店仙台，成為HAYASE日本料理的首席奏者，致力為顧客打造極致的味覺享受。

HAYASE日本料理不僅專注於選用來自日本東北地區的優質料理食材，更著重選擇當令的新鮮食材。料理長郡司行雄更以每月不同的節氣為主題，細心編排菜單，希望透過味蕾的驚喜，為顧客打造一場獨特的美食之旅。這不僅代表對顧客的慎重態度，同時也是料理長對自身廚藝不斷精進的堅持，使得JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理成為品味傳統、感受東北風情的最佳選擇。